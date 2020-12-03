快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

塔羅：當心！你會遇上笑裡藏刀的對象嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

有句俗語說：「伸手不打笑臉人」，有些人總是無時無刻保持著笑容，遇見你會立即迎面前來，熱情地打招呼、噓寒問暖個幾句。你對這樣的人印象良好、覺得親切，總以為他天生脾氣就是這麼好，但你沒發現的是，這笑容的背後，可能有個小陷阱藏在其中……現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你是否會遇上笑裡藏刀的對象！

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「你最近會遇上笑裡藏刀的對象嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

占卜結果：

　

選牌1：星星（逆位）

遇上笑裡藏刀對象指數：40%

星星牌逆位象徵的是，你目前沒有什麼目標，缺乏自信，也有點迷惘。如果在這時期，你遇到向你展現熱情的人，就很容易被他所吸引。你會覺得他很好相處，並想要和他的關係變得更緊密。一旦你和他縮短距離後，卻會發現他的態度變得有點冷淡，讓你弄不清楚他到底在想什麼。

但是，一旦對方需要幫忙時，又會來拜託你。你因為怕自己如果不配合就會落單，所以也不好意思拒絕。建議此時的你，要給自己多一點信心，不要別人說什麼，你都全盤配合，最後很可能大大吃虧。

　

選牌2：隱士（逆位）

遇上笑裡藏刀對象指數：70%

隱士牌逆位象徵著你目前不夠謹慎，容易做出不明確的判斷。你身邊可能埋伏著一個心胸狹窄、喜歡在你背後搞小動作的朋友。他平時看上去文靜內向，對你的態度非常友善，看不出是會傷害人的人，但卻會在關鍵時刻成為破壞你好事的人。

對現在的你來說，你很需要仔細觀察身旁每個人的行事風格，看看有沒有這樣的人出現。如果有，要小心別得罪他，不然往後的日子就有你好受的了。

　

選牌3：高塔

遇上笑裡藏刀對象指數：90%

高塔牌象徵著你近期可能會遭受重重的一擊。你身邊可能有個朋友，平時和你關係不錯，但他很會武裝及隱藏自己真實的想法，為了達到目的，他會不擇手段的利用人。由於你對他有利用價值，他會忍受、包容，與你假裝是好朋友。

只不過，當他得到他想要的之後，就會不留情的捅你一刀。他不但會挑撥你和其他人的關係，而且還會安慰你，和你同個鼻孔出氣，讓你無法察覺這一切都是他的計謀。你的眼睛千萬要放亮一點，多提防身邊那些順著你的人。

　

選牌4：戰車

遇上笑裡藏刀對象指數：80%

戰車牌象徵著你是個意志堅定、目標明確的人。由於你的積極與膽識，近期有可能莫名招惹到身邊的人，讓有些人心生妒忌，對你眼紅。表面上他會繼續跟你當知音好友，甚至主動說要幫忙你、支持你，用這些態度來包裝他討厭你的真相。

你誤把這位朋友當成換帖的好人，卻渾然不知他內心對你的不滿。他甚至可能私下偷偷和其他人講你的壞話。你必須好好觀察那些嘴巴上稱讚你，但其實沒有真的幫你什麼忙的人。

　

選牌5：愚者

遇上笑裡藏刀對象指數：20%

愚者牌象徵著你是個天真、沒什麼警覺性的人。近期，你身邊暗藏著一個斤斤計較的小人，神經大條的你無意間得罪了他，自己卻不知情。殊不知，他把對你的不滿暗自記在心裡，但是在你面前並不表露出來。由於你的運勢還算強旺，他暫時找不到機會捅你一刀。

大部分時間，你和他都相安無事。然而，萬一讓他逮到時機，他可能會突然在大家面前潑你一桶冷水，讓你渾身冰涼，無處可躲。建議這時期的你，盡量把心思放得細膩一點，對你絕對有好處。

　

選牌6：力量

遇上笑裡藏刀對象指數：60%

力量牌象徵著你是個很有耐心和同情心的人。抽到這張牌的你，近期會遇到一些看起來善良、嬌弱的人，讓你不自覺的想要保護他。他看起來總是以和為貴，不喜歡與人正面衝突，因此，你時常和他交換心情、相互安慰打氣。其實，他是個挑撥離間的小人。

這樣的人，在甲面前或許會說著乙的是非，卻又在乙的面前，說著甲的壞話。然而，甲乙兩人都看不出他是個兩面人，都非常信任他。他的心地可能不是很壞，卻非常虛偽。這種人前人後不一樣的朋友，是你特別要小心的。

　

【延伸閱讀】

戀情遭小三介入？抽牌諭示真相

老是諸事不順，全因前世欠債？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 運勢

延伸閱讀

塔羅：穩健起步！小型創業能成功嗎？

運氣太背？「3星座」總是遇上渣情人

塔羅：世界真小！原來你的真愛就在這裡？

塔羅：生活沒有火花？測是什麼阻礙你的桃花運

相關新聞

愛到掏空自己？這些星座談感情太逞強

有的人表面嘻嘻哈哈，其實總是自己躲起來舔傷口。他們在感情裡不愛撒嬌，也從不示弱，時間久了，連他們自己都忘了原來自己也是遇到問題想要逃、難過了需要安慰的普通人。科技紫微網今天要來介紹的這些星座，每次談感情都太逞強，簡直像掏空自己一樣，令人心疼。

塔羅：當心！你會遇上笑裡藏刀的對象嗎？

有句俗語說：「伸手不打笑臉人」，有些人總是無時無刻保持著笑容，遇見你會立即迎面前來，熱情地打招呼、噓寒問暖個幾句。你對這樣的人印象良好、覺得親切，總以為他天生脾氣就是這麼好，但你沒發現的是，這笑容的背後，可能有個小陷阱藏在其中……現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你是否會遇上笑裡藏刀的對象！

每日星座運勢／雙子保重身體是今日 要做好的功課

2020-12-3 牡羊座 運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。 整體運：★★☆☆☆ 今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對

「真的是知己！」這 4 個星座絕不會重色輕友

很多人為了愛情，而將友情遺忘在角落裡，這時就會遭到朋友們的調侃...有些人對待朋友很真誠，朋友需要幫助總是第一時間站出來，也會顧慮朋友的感覺，朋友在他的心裡也占有很大分量。但是若碰上愛情可就不得了了，只著眼於愛人，而忽視了朋友的存在。一談戀愛就消失，怎麼約都約不出來；偶爾跟你見面，話題永遠就是他的「戀人」，完全不關心你。這種人真的讓人欲哭無淚，雖然談戀愛很重要，但朋友可是不會離開你的呀！

越幸福越窮？「4星座」談戀愛就存不了錢

說到談戀愛，總是免不了要傷荷包。無論是為了維繫關係，或是討對方歡心，就算只是吃吃喝喝的外出約會或看個電影，都得花錢。只是，有些人花錢花得特別兇，就像以下這4個星座，談戀愛時花錢如流水，根本存不了什麼錢！科技紫微網今天就來揭曉，談戀愛時總會大破財的星座名單。

12星座「愛情弱點」大公開：巨蟹太過敏感 處女為愛忍耐

愛情中，我們常被對方的好所吸引，覺得對方可靠、大方、善良、外型亮麗。但終究是來自不同的家庭，許多習慣並不是原本我們就熟悉的。慢慢發現對方的缺點和不滿意的地方，有時這些也是造成戀愛吵架的原因，我們就依照12星座的愛情弱點來了解吧！

薪水成長太慢？這些生肖靠斜槓越賺越多

最近「斜槓」這個詞越來越流行。遊走於不同的身份之中，雖然辛苦，倒也十分充實。很多人選擇斜槓是為了興趣，不過，有些生肖卻有特別的心得，能夠靠斜槓越賺越多！認為自己薪水成長太慢的你，趕快跟著科技紫微網一起來看看，這些生肖是怎麼辦到的？

心理測驗／保暖選圍巾還是暖暖包？ 看出你最適合吃什麼補身心

在寒冷的天氣裡，不少人都會換上保暖衣物，而日本媒體「占TV」分享一則心理測驗，可以從用什麼東西保暖，看出最適合滋潤自我身心的「能量食品」是什麼。

唐綺陽星座運勢週報：雙子工作表現突出 魔羯桃花持續旺

木土合最後衝刺，對社會帶來震動，影響到政局及體制結構，企業與規則逐漸被打破，學習打開新思維，顛覆過往的傳統。水星將進入射手，適合做全新、長遠的布局，可多參考名人、大師的想法思維。火星進入16-18度，個人星盤16-18度有星者，做事效率會更加乘。

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

雙子感情運方面，日蝕即將發生在感情宮位，情感關係會在此時出現重大的轉折，這段時間會因為一些事件的考驗，決定一段關係的去留。某些雙子座則是會邂逅一個讓你想託付終身的對象，必須處理掉原來殘破不堪的關係。

12月生命靈數運勢分析：從沒有哪一個困境 真想困你在原地

只有你自己明白的，那些陷落之處都是必須， 除了必須之外，你會知道自己能跨過，並且前行， 從沒有哪一個困境，真想困你在原地。

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

隨著天氣逐漸轉涼，有時不只是外在，連內心都沒來由地覺得寂寞、冷颼颼了起來。日本網站「TRILL」最近分享一則心理測驗，可以測出自己在什麼樣的狀況下，特別容易突然感到空虛寂寥。

熱門新聞

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

「真的是知己！」這 4 個星座絕不會重色輕友

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

新鮮人面試夢想公司沒下文 3年後對方「一通電話」被找回：很不甘心

列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。