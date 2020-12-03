塔羅：當心！你會遇上笑裡藏刀的對象嗎？

【文‧科技紫微網】

有句俗語說：「伸手不打笑臉人」，有些人總是無時無刻保持著笑容，遇見你會立即迎面前來，熱情地打招呼、噓寒問暖個幾句。你對這樣的人印象良好、覺得親切，總以為他天生脾氣就是這麼好，但你沒發現的是，這笑容的背後，可能有個小陷阱藏在其中……現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你是否會遇上笑裡藏刀的對象！

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「你最近會遇上笑裡藏刀的對象嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：星星（逆位）

遇上笑裡藏刀對象指數：40%

星星牌逆位象徵的是，你目前沒有什麼目標，缺乏自信，也有點迷惘。如果在這時期，你遇到向你展現熱情的人，就很容易被他所吸引。你會覺得他很好相處，並想要和他的關係變得更緊密。一旦你和他縮短距離後，卻會發現他的態度變得有點冷淡，讓你弄不清楚他到底在想什麼。

但是，一旦對方需要幫忙時，又會來拜託你。你因為怕自己如果不配合就會落單，所以也不好意思拒絕。建議此時的你，要給自己多一點信心，不要別人說什麼，你都全盤配合，最後很可能大大吃虧。

選牌2：隱士（逆位）

遇上笑裡藏刀對象指數：70%

隱士牌逆位象徵著你目前不夠謹慎，容易做出不明確的判斷。你身邊可能埋伏著一個心胸狹窄、喜歡在你背後搞小動作的朋友。他平時看上去文靜內向，對你的態度非常友善，看不出是會傷害人的人，但卻會在關鍵時刻成為破壞你好事的人。

對現在的你來說，你很需要仔細觀察身旁每個人的行事風格，看看有沒有這樣的人出現。如果有，要小心別得罪他，不然往後的日子就有你好受的了。

選牌3：高塔

遇上笑裡藏刀對象指數：90%

高塔牌象徵著你近期可能會遭受重重的一擊。你身邊可能有個朋友，平時和你關係不錯，但他很會武裝及隱藏自己真實的想法，為了達到目的，他會不擇手段的利用人。由於你對他有利用價值，他會忍受、包容，與你假裝是好朋友。

只不過，當他得到他想要的之後，就會不留情的捅你一刀。他不但會挑撥你和其他人的關係，而且還會安慰你，和你同個鼻孔出氣，讓你無法察覺這一切都是他的計謀。你的眼睛千萬要放亮一點，多提防身邊那些順著你的人。

選牌4：戰車

遇上笑裡藏刀對象指數：80%

戰車牌象徵著你是個意志堅定、目標明確的人。由於你的積極與膽識，近期有可能莫名招惹到身邊的人，讓有些人心生妒忌，對你眼紅。表面上他會繼續跟你當知音好友，甚至主動說要幫忙你、支持你，用這些態度來包裝他討厭你的真相。

你誤把這位朋友當成換帖的好人，卻渾然不知他內心對你的不滿。他甚至可能私下偷偷和其他人講你的壞話。你必須好好觀察那些嘴巴上稱讚你，但其實沒有真的幫你什麼忙的人。

選牌5：愚者

遇上笑裡藏刀對象指數：20%

愚者牌象徵著你是個天真、沒什麼警覺性的人。近期，你身邊暗藏著一個斤斤計較的小人，神經大條的你無意間得罪了他，自己卻不知情。殊不知，他把對你的不滿暗自記在心裡，但是在你面前並不表露出來。由於你的運勢還算強旺，他暫時找不到機會捅你一刀。

大部分時間，你和他都相安無事。然而，萬一讓他逮到時機，他可能會突然在大家面前潑你一桶冷水，讓你渾身冰涼，無處可躲。建議這時期的你，盡量把心思放得細膩一點，對你絕對有好處。

選牌6：力量

遇上笑裡藏刀對象指數：60%

力量牌象徵著你是個很有耐心和同情心的人。抽到這張牌的你，近期會遇到一些看起來善良、嬌弱的人，讓你不自覺的想要保護他。他看起來總是以和為貴，不喜歡與人正面衝突，因此，你時常和他交換心情、相互安慰打氣。其實，他是個挑撥離間的小人。

這樣的人，在甲面前或許會說著乙的是非，卻又在乙的面前，說著甲的壞話。然而，甲乙兩人都看不出他是個兩面人，都非常信任他。他的心地可能不是很壞，卻非常虛偽。這種人前人後不一樣的朋友，是你特別要小心的。

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