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越幸福越窮？「4星座」談戀愛就存不了錢

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

說到談戀愛，總是免不了要傷荷包。無論是為了維繫關係，或是討對方歡心，就算只是吃吃喝喝的外出約會或看個電影，都得花錢。只是，有些人花錢花得特別兇，就像以下這4個星座，談戀愛時花錢如流水，根本存不了什麼錢！科技紫微網今天就來揭曉，談戀愛時總會大破財的星座名單。

　

獅子座

獅子座是公認12星座裡最重面子的，談戀愛為了體面而大大花費當然免不了，但是真正讓獅子座掏心掏肺掏大筆錢的，當然還是熱愛對方的那顆心囉！獅子男的愛就是要對方吃好用好，無限寵愛；獅子女則是用盡心思和金錢精心打扮，除了牢牢抓住對方以外，被男友帶出門更非得要驚豔全場不可，堪稱是越幸福越窮的最佳代表。

　

巨蟹座

巨蟹座不輕易愛上一個人，一旦愛上，除了全身全心投入之外，對對方更是無微不至的照料。他們會把裡裡外外打點得非常好，為兩人的愛巢增添溫暖的氣息，平常三不五時就會煮個愛心餐點，更別說重要節慶一定會準備意義非凡的禮物了。這些為愛所投入的時間、精神、金錢，隨著幸福指數而成長，花費相當驚人呢！

　

摩羯座

摩羯座相當務實，看錢看得有點重，在金錢用度上能省則省，花錢只愛花在刀口上。可是一旦談戀愛，他們就好像換了一個人。在愛情中，摩羯並不是那種大小事包辦包買的類型，但他們會買對方喜歡的禮物，為了贏得對方歡心，哪怕再昂貴也會心甘情願買下去。

　

雙魚座

雙魚座是出了名的浪漫多情，戀愛時更是喜歡製造各式各樣甜蜜小驚喜。他們為對方買的東西並非走華麗路線，但絕對樣樣都能溫暖對方的心。但也因為他們太沉浸在愛情氛圍中，所以很容易為愛而東買西買，直到月底才發現荷包已空，準備吃土啦！

　

愛上一個人的時候，自然而然地就會想把最好的都給對方。不過也別忘了珍惜自己，只要雙方有共識，花錢有度，合理的分配支出，其實談戀愛也不一定要大把花錢喔！

　

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