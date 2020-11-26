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12月星座塔羅運勢：天蠍感情甜蜜 水瓶把握機會

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

不知不覺，已經迎來了2020年最後一個月。這一年的星象十分精彩，年初以土冥相合拉開序幕，而到了年底又以「偉大合相」之木土相合劃上句點。無論如何，在這新舊交替之際，我們都將迎接新的機遇與改變。現在就跟著科技紫微網來看看12月的星座塔羅運勢，抓住年底的好運，奮力向前吧！

　

牡羊座

塔羅牌：倒吊人

本月塔羅給牡羊的啟示是「忍耐」。這個月牡羊們似乎有種被束縛的感覺，單身者雖有心儀對象，但大多是單方面付出；有伴侶的人容易吵架，懷疑這段感情能不能繼續；工作上稍微忙碌，但只要耐著性子，還是能游刃有餘的完成進度。建議本月少把注意力放在感情上，換個角度看世界，就能體會到另一番風景。

12月事件預測：

1、和心儀的對象約會，但結束時並不愉快。

2、與戀人發生口角。

3、工作表現出色，受到老闆的表揚或重用。

4、因工作而結識一個聊得來的新朋友。

5、手裡的股票或基金下跌。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

金牛座

塔羅牌：女祭司

本月塔羅給金牛的啟示是「熱情」。本月是中規中矩的一個月，單身者有點悶，提不起勁去認識新朋友；有伴侶的人只顧著在工作上求表現，卻冷落了另一半。工作加班的機率頗高，但光是埋首工作是不行的，把熱情撥一點給感情生活吧！有空陪陪家人與情人，兼顧感情與工作，才能擁有更加完整的生活。

12月事件預測：

1、同事或朋友介紹異性朋友給你。

2、約會遲到，引起戀人不滿。

3、能夠準確理解主管的意圖，高效率完成工作。

4、月中吃喝玩樂多，因為家人產生一筆支出。

5、學生族在月底的考試出現超實力的發揮。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

雙子座

塔羅牌：惡魔

本月塔羅給雙子的啟示是「克制」。雙子這陣子腦子裡充滿不同想法，單身者有可能跟幾個異性同時曖昧，要小心爛桃花；有伴侶者為錢吵架，互有怨言。你對目前工作沒什麼動力，很想轉行或創業。有慾望不是壞事，因為慾望能帶來動力，但想法太多卻會擾亂你的步伐。靜下心來，才能找對方向。

12月事件預測：

1、遇到心儀對象，陷入曖昧的氛圍。

2、戀愛中的人因錢財問題引發口角。

3、業務工作者談定了一筆大單。

4、學生族能在考試前猜對考試題目。

5、身體出現小毛病，比如感冒或咳嗽。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：節制

本月塔羅給巨蟹的啟示是「合作」，因為你的運勢與所屬的團體息息相關。單身者雖有桃花，但需更加主動一點，以免錯失；有伴侶者要留意承諾的重要性，說到做到，避免造成感情裂痕。工作上千萬不要單打獨鬥，如果只是自己埋頭苦幹，很有可能出現場面失控的情況。

12月事件預測：

1、遇到聊得來的異性，可以進一步發展。

2、戀愛中的人互相暢聊兩人的未來藍圖。

3、開會的表現不錯，獲得同事和主管的稱讚。

4、已經談好的合作，有被延遲或翻盤的可能。

5、小心高價買到低劣產品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

獅子座

塔羅牌：聖盃二

本月塔羅給獅子的啟示是「堅定」。單身者遇到勢均力敵的心儀對象，也有進一步發展的可能；有伴侶的人和另一半更加契合，找回當初在一起時的激情與浪漫。本月雖然工作運勢平平，但因為出差或者團隊合作，讓同事間交情更好。越接近月底，你的心情會越焦躁，看什麼都不順眼。你需要的是堅定一點，少受外界影響，事情就會往好的方向發展。

12月事件預測：

1、發現心儀的對象原來對你也有意思。

2、與戀人一起來個小旅行，戀情小有升溫。

3、由於與同事合作無間，案子提前完工。

4、學生族月中考試會有不錯的表現。

5、小心高價買到低劣的產品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：星星

本月塔羅給處女的啟示是「計劃」。12月對你們來說是陷入迷茫的一個月，困惑、焦慮的情緒不斷浮現。回顧過去一整年，不論是工作還是感情，你們似乎對自己的表現都不夠滿意。儘管你此刻有點提不起勁，但若是想要提前結束這種狀況，你們需要在新的一年到來之前，做好未來一年的規劃。心中有目標，才能找到執行的勇氣和力量。

12月事件預測：

1、單身者空歡喜一場，對愛灰心。

2、戀愛中的人月底有場甜蜜的約會。

3、因為不夠細心，在文件上出錯。

4、學生族學習壓力大，出現逃避心理。

5、開始盤算購置不動產。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天秤座

塔羅牌：正義

本月塔羅給天秤的啟示是「決定」，也就是用理性思考的方式，仔細分析利弊，然後做出決定。單身者可以鼓起勇氣，表白自己的心意；有伴侶者，本月適合解開過去的心結，與另一半好好談談吧！雖然下決定的過程並不輕鬆，可是一旦做出選擇，未來的路就會越走越順。只要你曾真心付出過，不管感情或是工作，一定能收穫好的結果。

12月事件預測：

1、與戀人敞開心扉交談。

2、主管看到了你付出的努力，稱讚有加。

3、下班後獲得同事邀約，人際關係進一步擴大。

4、簽訂對你有利的合約。

5、求職者收到心儀的職位邀約。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天蠍座

塔羅牌：太陽

本月塔羅給天蠍的啟示是「自由」。本月你們的運勢不錯，外界助力強，適合團隊合作。但你有點故步自封的傾向，難釐清頭緒，不知從何下手。若採取逃避策略，反容易把小問題累積成大的麻煩，變得難以解決。實際上，你只要打開心胸，用寬廣的心看待感情與工作，就能有另一番天地。

12月事件預測：

1、你喜歡的人剛好也喜歡你。

2、與伴侶去氣候溫暖的地方短期旅行。

3、工作計劃能夠順利實施，獲得職位晉升的契機。

4、因為猶豫而錯過一次得財的機會。

5、可能會有朋友向你借錢，造成煩惱。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

射手座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給射手的啟示是「意志」。單身者有機會發展曖昧關係，要有動力去維持；有伴侶者，需要更溫柔地與另一半交流，千萬別敷衍。工作上很有可能因面臨競爭關係而倍感壓力，或是為了考核、考試而勞心勞力。但也正因如此，你潛藏的能力將得到釋放，只要以堅韌的意志力完成你要做的事情，成功就在眼前。

12月事件預測：

1、與異性朋友擦出曖昧的火花。

2、有機會和戀人一起見長輩，共桌吃飯。

3、在外出差，談成一個規模不小的案子。

4、身體出現小毛病，如感冒或發炎。

5、購買的東西需要退貨。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：皇帝（逆位）

本月塔羅給摩羯的啟示是「親切」。單身者拿出親和力去認識新朋友，就有機會進一步發展；有伴侶者如果太過強勢或冷漠，會有感情危機。本月對你而言是比較疲憊的一個月，建議待人處事圓滑一點，嚴肅和呆板會造成人際障礙，進而影響你在工作上的表現。調整好自己的情緒，對人溫和，遇事沉穩，是你本月需要學習的課題。

12月事件預測：

1、可能有異性向你要聯繫方式、或追求你。

2、因為某些決定，與伴侶產生衝突。

3、與同事發生爭執，一肚子委屈。

4、言談過於嚴肅，丟失一筆合作訂單。

5、可能會有朋友向你借錢，造成煩惱。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

水瓶座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給水瓶的啟示是「把握」。你本月的運勢不穩定，發生的事情都有兩面性，這也意味著挑戰與機遇的並存。工作上可能會遇到難題，例如：主管刻意刁難，但這也可能是對方為你設置的升職考驗。不管是感情或工作，都不要因為一時的阻礙而沮喪，把握好每一次機會，背後隱藏的機遇會讓你收穫到意料之外的驚喜。

12月事件預測：

1、在朋友邀約的飯局上遇到不錯的異性。

2、戀人間爆發信任危機。

3、收到一份意外的禮物。

4、丟三落四，出門遊玩遺失東西。

5、與好友因為錢財而爭執。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙魚座

塔羅牌：世界

本月塔羅給雙魚的啟示是「沉穩」，單身者有從朋友變成情人的契機；有伴侶者因爭吵之後冷靜溝通，反而讓感情更穩定；工作方面會接下新案子，但處理起來居然異常得心應手。12月對你們來說是身心舒暢的一個月，之前的辛勞耕耘都在本月得到回報。不過，切忌因諸事皆順就飄飄然，若放任心情、太過浮躁，事情可能會往完全相反的方向發展。

12月事件預測：

1、單身者與朋友或老同學擦出愛的火花。

2、戀愛中的人有機會見到對方家長。

3、業績能夠超額達標，有升職加薪的機會。

4、學生族學習狀態佳，月底的考試有不錯表現。

5、因衝動消費，入手了並不需要的高價商品。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

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