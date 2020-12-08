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殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

聯合新聞網 / 殺破狼
圖／stocksnap
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2021年的的星象狀況不遜於2020年的複雜與繁複，土星與木星雙雙進入水瓶座，不過大吉星木星會在2021年5月中～7月進入雙魚座，這樣的變化會使得某些星座可能同時陷入既是辛苦，又是甜蜜的愛戀之中。還有一個特殊的星象會發生在2021年底，金星年底會在摩羯座逆行，有許多曾經錯過的愛戀，會在2021年底破鏡重圓。究竟2021年哪些星座感情運勢最幸福、桃花最旺？哪些星座最悲情呢？

2021感情運最幸福與最悲情的排名：

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

第一名：處女座

處女座在情感關係上跌跌撞撞好幾年，主要的原因是兩顆外行星----冥王星座落在戀愛宮位，以及海王星座落在婚姻宮位的緣故，這兩三年土星也進入戀愛宮位肆虐，雖然在2020年木星進入戀愛宮位，增添了許多桃花，卻總是所託非人。2021年處女座的感情運將漸入佳境，土星離開了戀愛宮位，同時木星將會在2021年5月中～7月底進入處女座的婚姻宮位，好事不僅於如此，象徵愛情的大吉星----金星，也會在11月進入處女座的戀愛宮位順行與逆行待上4個月，因此處女座從5月中開始，會遇到覺得可以託付一輩子的好對象。

如果是在先前紛亂的流運中將情感穩定下來的處女座，2021年底受到金星進入子女宮位的加持，懷孕的機率很大。如果是有些念舊的處女座，2021年底與舊情人再續前緣的機會也會特別高，2021年底木星會正式進入婚姻宮位，因此要請處女座好好準備迎接愛情吧，你將會找到生命中的真命天子（女）。

第二名：天秤座

2021年木星與土星雙雙進入天秤座的戀愛宮位，這會為天秤座帶來很多桃花，有很多人都會對你表示好感，單身的天秤座脫單的機率很高。不過由於進入戀愛宮位的土星會長時間受到天王星影響，雖然有許多不錯的對象在周遭，不過天秤座在選擇對象的眼光不一定能做出較為正確的抉擇，原因是天秤座在2021年容易對於越是得不到的愛戀會越覺得值得去爭取，卻往往錯過對你最好的人選。

在此會特別提醒天秤座2021年最好能選擇令你歡喜，肯為你付出愛的人選為佳，如果選錯了對象，會辛苦長達兩年半。此外，如果情感已經穩定下來的天秤座，受到木星與土星雙雙進入子女宮位的加持，2021年懷孕的機率非常高，也可能與喜歡的人一起收養寵物，因此想要有愛情結晶的天秤座要好好把握2021年。

第三名：巨蟹座

2020年還沒脫單的巨蟹座要好好加油了，雖然木星與土星雙雙離開了你的婚姻宮位，不過宇宙對於巨蟹座還是眷顧有加，2021年底掌管愛情的金星會在11月時進入巨蟹座的婚姻宮位，順行與逆行待上4個月，這次的愛情會十分特殊，可能會與過去曾經愛戀的對象重逢，或是遇到一個與初戀情人很類似的對象，使得巨蟹座很快就下了結婚的決定。如果是感情已經穩定下來的巨蟹座，2021年底也可能會走入婚姻關係中，這會是巨蟹座短期內能脫單的好契機，千萬不要再錯過這段花月佳期了。

感情運勢最悲情：

第一名：獅子座

在2021年木星與土星雙雙進入獅子座的婚姻宮位，這對獅子座而言是幸福的開始，卻也面臨必須要擔負責任了。或許愛情對於獅子座並不算是辛苦的課題，為了愛情，其實獅子很願意犧牲自我的。不過很不幸的是，2021年的日月蝕也會發生在獅子座戀愛宮位的軸線上，這會增添獅子座在情感關係上的變動機率。尤其是在2020年12月、2021年5月～6月、以及2021年12月，獅子座特別無法控管好自己的脾氣，使得你交往或是結婚的另一半無法忍受，而決定離開你。

由於2021年日月蝕發生在獅子座子女宮位的軸線上，獅子座懷孕的機率很高，但要注意日月蝕的相位不是太理想，這個孩子並不是你所預期而來的，或是流產的機率也比較高。如果已經生養小孩或是有寵物的獅子座，孩子的健康狀況也會讓你非常操心，因此在情感上會是特別戰戰兢兢的一年。在此提醒獅子座，2021年土星會把你的情感缺失都放大，特別是情緒控管不佳、對事情看法過度自我中心的，會使另一半感到厭煩，因此提醒獅子座，2021年開始要好好管理好自己的脾氣，對他人的態度與看法也會影響你在情感關係上的討喜程度，如果你真的珍惜眼前的愛情，請好好以溫柔與平常心看待任何事。

第二名：天蠍座

其實2021年天蠍座的桃花運勢不算太差，5月中～7月底木星會進入天蠍座的桃花宮位，許多天菜會出現在你的周遭。美中不足的是，位在天蠍座婚姻宮位的天王星長時間受到土星的影響，這對已經有伴侶或是結婚的天蠍座並非好事，有些天蠍座可能無法抵擋一些誘惑，造成心靈或肉體上的出軌，使得婚姻或穩定的關係出現危機。11月還會有一個月蝕發生在天蠍座的婚姻宮位，11月分手或離婚的機率較大。

如果是單身的天蠍座，5月中～7月底會遇到讓你傾心的對象，不過這段愛戀可能只能維持兩個多月。5月中～7月底木星會進入子女宮位，懷孕的機率很高，但很多天蠍座可能還沒心理準備迎接這個孩子。也有天蠍座可能突然興起了同情心，撿了流浪的毛小孩回家豢養，自己卻沒能力照顧。因此天蠍座2021年在情感上要抗拒各種誘惑，稍微起心動念，都可能改變你原本平靜的生活。

第三名：雙子座

雙子座2021年感情運勢的問題在於不太穩定，受到日月蝕發生在伴侶宮位與命宮的軸線上影響，每隔半年雙子座都要經歷一次有關情感關係的考驗，特別是對於情感關係尚未穩固的雙子，各種考驗都會紛至沓來。2020年12月、2021年5月～6月，以及2021年12月，會因為一些事件必須做出抉擇，尤其是2021年5月～6月，伴隨著雙子座水星逆行，先前愛戀的對象做了一些不可原諒的事，5月～6月會再度經歷一次。當然若是自己的劣根性無法改善，2021年也會因為自己的壞習慣再度被甩。

某些雙子座在2021年5月～6月會與前任情人試著復合，但如果無法度過12月日蝕的能量考驗，這段好不容易拾回的戀情也會在半年後告吹。單身的雙子座2020年12月會遇到一個讓你動心的對象，不過兩人每半年就會有一些關卡要過，若是能撐完整個2021年，雙子座的情感才能穩定下來。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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