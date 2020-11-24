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心理測驗／表情符號最常大笑還是考慮？ 了解你的人際關係
每個人都需要面對人際關係，而你和周圍又相處得如何呢？日本媒體「カナウ」日前就分享一則心理測驗，從你最常用哪種表情符號，就能看出你與周遭相處的好不好。
請問下列四種表情符號，你最常用哪種呢？
A 考慮的表符
B 大笑的表符
C 想入非非的表符
D 微笑的表符
選擇A考慮表符的人，擁有旺盛的行動力，擁有滔滔不絕的口條。因此像這樣的你，與周圍也保持著適當距離。不過在人際關係方面，你善變的個性，在別人眼裡很可能是一種困擾。小心別任他人認為，你是個事情解決完就把人晾在一旁，過河拆橋的人喔。
選擇B爆笑表符的人，是關心他人，性格溫柔的人。你無論對誰都相當親切，並且能保持人際間的平衡。不過也小心，會有人也會誤解你是「對他特別好」一類的人，而太過拉近關係。如果發生了，千萬要記得保持距離，以免因為他人而太過勞心勞力。
選擇C想入非非表符的人，其實不管男女，只要個性合得來，你就希望能和對方保持著好關係。然而就因如此，這種性格很容易不自覺地想與對方走得更近，反而沒控好適當距離。千萬要切記，雖然想和對方更為友好，但走得太過頭親密的話，更可能會產生反效果。
選擇D微笑文字的人，有著說到做到的性格。然而正因如此，所以碰到認可的對象，很容易有過多的行為，結果和對方形成了遠超過必要的關係。碰到這種狀況，建議先把想法和意見重新整理過，分析好自我方向之後，曉得該和他人形成何種關係較好為上。
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