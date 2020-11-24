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年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

聯合新聞網 / 安妞‧星座
12月財運最好的星座，你有上榜嗎？ 路透
12月財運最好的星座，你有上榜嗎？ 路透

今年2020年，是個多災多難的一年，每個人的工作事業大受影響，財運也受阻無光，大家都期待今年能夠盡快脫離。而到了年底的最後12月，各位們都還是希望自己會有個好運，就算不是賺大錢，也至少能夠翻身吧！我們來看看財運最旺的有哪五大星座吧！

TOP5:天蠍座

天蠍座天生個性深謀遠慮、堅持到底，悟力也高，所以對於自己的工作事業也相當盡責。今年2020年因為疫情的影響，事業無法有好的進步，財運也不如預期。不過到了12月份，會因為機會主動找上門，或別人會常常來問候關注你，因此有了合作關係，順勢帶動了自己的財運喔！不論正偏財，都能達到一定理想狀態。所以天蠍座的朋友們，12月份可要繼續堅持努力喔！千萬別錯過這個大好機會。

TOP4:獅子座

獅子座很有野心、喜歡挑戰，有自信心，頭腦也很聰明。一直都在為自己的事業打拼，把獅子的野心，完全發揮了，在2020年受困於國際情勢影響，使得財運幾乎落入谷底，事業也嚴重受阻。幸運的是在12月，獅子的運勢回穩，有種置之死地而後生的感覺，財運同時也甦醒平穩，雖然數量不一定很大，但足夠讓獅子座朋友們滿意了，所以想要重新設定事業及財富目標的獅子們，可得在12月更加務實精進喔！

TOP3:射手座

射手座人行動力強、適應力強，有很好的判斷力。2020年底前，疫情阻礙了射手座朋友們事業的發展，以致於工作運勢較為薄弱，也影響到了財運的提升。到了12月份，主要是因為他們改變了原本的思維想法，有了好心情，連帶著財運也大為提升，這時不僅工作順利，還取得資金的贊助，令射手座能好好為他們自己的事業拼一個新未來。

TOP2:巨蟹座

巨蟹座善於記憶力、腦筋敏銳、領悟力好，能把事業財富管理得好。今年上半年因外界因素，使得巨蟹座人財富運勢一直都處於低潮時期，一籌莫展，因此對於今年狀態，恨得牙癢癢。好在12月份開始，運勢有回升的現象，使得巨蟹座更有行動力，分別讓工作更顯順利、事業阻礙減少也帶動了財運的提升。家庭方面也出現了助力，理財得宜，讓財富有所提升，即所謂家庭事業兩得意。

TOP1:天秤座

天秤座邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在12月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此天秤座人的事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

星座運勢

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