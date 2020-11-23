聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：射手遇到真命天子 巨蟹財運翻盤機會
【唐綺陽星座運勢週報11/23-11/29】
重要星象：太陽進射手，水星天蠍最後衝刺，日、火、水相位，木土合相近2度20分，海王星將順行，太陽、天王入相150度。
太陽進射手，凸顯航空、大型交通及教育等問題。水星天蠍最後衝刺，掌權者、富豪有所感受，秘密的揭露有機會造成命運翻轉。日、火、水相位，帶來災難感或容易急躁，在混亂中要保有判斷力。木土合相近2度20分，注意航空、交通或教育相關的事件發生，對社會大眾產生重大的影響。海王星將順行，雙魚將邁入人生的下一階段。太陽、天王入相150度，面臨現實與未來的雙重考量，不妨開放思維，為自己開闢出新的道路。
工作注意：金牛、處女、天秤、天蠍
金牛：出現特別的案子或貴人，不妨聽聽看
處女：應做好溝通協調，前置作業不可少
天秤：要放下心防，以柔克剛別太強勢
天蠍：運用智慧整合異議，將反對化為力量
桃花注意：白羊、獅子、射手、魔羯
白羊：桃花好壞與朋友有關
獅子：先別想太多，享受曖昧的美好
射手：遇到真命天子，感覺被照顧
魔羯：桃花機會多，受到各方面的欣賞
財運注意：巨蟹、雙魚
巨蟹：有翻盤機會，是時候好好理財了
雙魚：金錢方面，越保守越好
健康注意：雙子、水瓶
雙子：適合療癒自己，清理內在毒素
水瓶：著手治療老毛病，避免繼續惡化
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言