唐綺陽星座運勢週報：射手遇到真命天子 巨蟹財運翻盤機會

凡人要從俗世走向和尚或尼姑的修行過程，其中一步是要把象徵三千煩惱絲的頭髮剃除，才能繼續往後續的佛門之路修行。何況是處在紅塵中的普通人，倘若沒有把自身的煩惱給拋掉，日積月累身心肯定會出現問題的。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我要拋掉哪些煩惱才能迎接2021？

2020-11-20 10:09