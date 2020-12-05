每日星座運勢／天蠍懂得開源節流者 有助進財豐厚
2020-12-5
牡羊座
安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。
愛情運：★★★★☆
桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！
事業運：★★★☆☆
運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。
財運：★★☆☆☆
容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠
開運方位：正南方向
金牛座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。
事業運：★★★☆☆
思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。
財運：★★★★☆
偏財運雖不錯，但不可過分投機。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠
開運方位：正東方向
雙子座
吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
事業運：★★★☆☆
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
財運：★★★★☆
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00蘭花紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
尊重別人也是尊重自己。
整體運：★★★★☆
伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。
愛情運：★★★★☆
人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。
事業運：★★★☆☆
可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！
財運：★★★★☆
今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅
開運方位：正東方向
獅子座
愛情出現小巔峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！
事業運：★★★☆☆
心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。
財運：★★★☆☆
適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-07:00象牙白
開運方位：正西方向
處女座
尊重他人也是尊重自己。
整體運：★★★☆☆
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
愛情運：★☆☆☆☆
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
事業運：★★★★☆
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
財運：★★★☆☆
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00羽絨白
開運方位：東南方向
天秤座
行動力十足。
整體運：★★★☆☆
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
愛情運：★★☆☆☆
剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。
事業運：★★★☆☆
長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！
財運：★★★★☆
把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00葡萄紫
開運方位：西南方向
天蠍座
充滿創意的一天。
整體運：★★★★☆
戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！
愛情運：★★★★☆
多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。
事業運：★★★☆☆
容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！
財運：★★★★☆
懂得開源節流者，進財豐厚。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00香檳金
開運方位：東南方向
射手座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。
事業運：★★★☆☆
休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！
財運：★★★☆☆
過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00祖母綠
開運方位：正東方向
摩羯座
將事情簡單化，心情會快樂許多。
整體運：★★★★☆
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
愛情運：★★★☆☆
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
事業運：★★★★☆
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
財運：★★★★☆
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00碧空藍
開運方位：西北方向
水瓶座
緬懷過去的時間。
整體運：★★★☆☆
今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。
愛情運：★★★☆☆
單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。
事業運：★★★☆☆
處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！
財運：★★★☆☆
財運上進出頻繁。來的快，去得也急。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅
開運方位：正東方向
雙魚座
愛情不如想像中的完美。
整體運：★★★★☆
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
愛情運：★★★☆☆
單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。
事業運：★★★☆☆
忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！
財運：★★★★☆
因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-14:00薔薇粉
開運方位：正西方向
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