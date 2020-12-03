每日星座運勢／雙子保重身體是今日 要做好的功課

2020-12-3

牡羊座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

事業運：★★★☆☆

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

財運：★☆☆☆☆

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00桐花白

開運方位：正北方向

金牛座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00翡翠綠

開運方位：正北方向

雙子座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00象牙白

開運方位：西北方向

巨蟹座

人緣優，易得助力。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00香吉士黃

開運方位：正南方向

獅子座

活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

整體運：★★★☆☆

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

愛情運：★★★★☆

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★★☆☆

投資較難獲利，要以穩定為考量。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：西北方向

處女座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

事業運：★★★☆☆

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

財運：★★☆☆☆

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：正西方向

天秤座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★☆

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

革命尚未成功，同志仍須努力。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者因工作中的不如意而遷怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。

愛情運：★☆☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，不適合做出重大的理財決定，易因小失大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

射手座

頭腦較清醒，容易有成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00湖水綠

開運方位：正北方向

摩羯座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

財運：★★☆☆☆

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00祖母綠

開運方位：東南方向

水瓶座

從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

財運：★★★☆☆

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00大理石灰

開運方位：正北方向

雙魚座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

事業運：★★★★☆

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

財運：★★★☆☆

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00青金石藍

開運方位：正西方向





