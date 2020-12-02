每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 約會機會頗多
2020-12-2
牡羊座
愛情發揮了奇特的魔力。
整體運：★★★★☆
在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！
愛情運：★★★★★
熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
財運：★★★☆☆
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅
開運方位：西北方向
金牛座
有些不安情緒。
整體運：★★★☆☆
戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。
愛情運：★★★☆☆
適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！
事業運：★★★☆☆
精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。
財運：★★★☆☆
金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠
開運方位：東南方向
雙子座
求財慾望強烈，進財機會頗多。
整體運：★★★★☆
與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。
愛情運：★★★☆☆
桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。
財運：★★★★☆
客源增加了，生意自然興旺。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00深海藍
開運方位：西北方向
巨蟹座
整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。
整體運：★★★★★
今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
愛情運：★★★★☆
運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。
事業運：★★★★★
今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00可可棕
開運方位：東南方向
獅子座
多愁善感的一天。
整體運：★★☆☆☆
容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！
事業運：★★☆☆☆
情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。
財運：★★★☆☆
不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00芒果黃
開運方位：正西方向
處女座
異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。
愛情運：★★★★☆
會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。
事業運：★★★☆☆
只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。
財運：★★☆☆☆
隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-14:00鈦晶金
開運方位：西北方向
天秤座
人際關係和諧，外力、助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！
事業運：★★★☆☆
工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。
財運：★★★★☆
運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00石榴紅
開運方位：正南方向
天蠍座
切忌好壞不分。
整體運：★★☆☆☆
提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。
愛情運：★★★☆☆
戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。
財運：★★☆☆☆
處理財務問題宜藏不宜顯。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-10:00檸檬綠
開運方位：正西方向
射手座
走累了不妨歇歇。
整體運：★★★☆☆
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
愛情運：★★★★☆
單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。
事業運：★★★☆☆
遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。
財運：★★★☆☆
借貸應小心，提防上當受騙。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00葡萄紫
開運方位：西北方向
摩羯座
今天顯得感情用事。
整體運：★★☆☆☆
感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。
愛情運：★★★☆☆
已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。
事業運：★★☆☆☆
與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。
財運：★★☆☆☆
今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
水瓶座
細心、耐心會更順利。
整體運：★☆☆☆☆
多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！
財運：★★☆☆☆
特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍
開運方位：東南方向
雙魚座
健康狀態欠佳。
整體運：★★★☆☆
玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。
愛情運：★★★☆☆
你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！
事業運：★★☆☆☆
不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。
財運：★★★★☆
隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00祖母綠
開運方位：正北方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言