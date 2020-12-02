每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 約會機會頗多

2020-12-2

牡羊座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅

開運方位：西北方向

金牛座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：東南方向

雙子座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

客源增加了，生意自然興旺。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00深海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

事業運：★★★★★

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00可可棕

開運方位：東南方向

獅子座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00芒果黃

開運方位：正西方向

處女座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天秤座

人際關係和諧，外力、助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

事業運：★★★☆☆

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

財運：★★★★☆

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00檸檬綠

開運方位：正西方向

射手座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00葡萄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

細心、耐心會更順利。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

財運：★★☆☆☆

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：東南方向

雙魚座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00祖母綠

開運方位：正北方向





