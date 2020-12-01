每日星座運勢／摩羯事業上表現優異 趁良機好協調

2020-12-1

牡羊座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00玉髓紅

開運方位：正南方向

金牛座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00遠洋藍

開運方位：西南方向

雙子座

情緒易浮躁，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

事業運：★★★☆☆

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★★☆☆

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

財運：★★☆☆☆

在投資上不可衝動出手。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：西北方向

獅子座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：西南方向

處女座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：東南方向

天秤座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00淺海藍

開運方位：東南方向

天蠍座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

射手座

易有挫折感，工作中難求平衡。

整體運：★☆☆☆☆

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

愛情運：★★☆☆☆

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，宜採取謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★☆☆☆☆

今天容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者要多留神。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

摩羯座

有好心情，就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00碧空藍

開運方位：正東方向

水瓶座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙魚座

不要把事情想得太複雜，保持平常心。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00寶石藍

開運方位：正南方向





