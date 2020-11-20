快訊

12月起三大交通新制上路 接送7歲以下童臨停黃線不受3分鐘限制

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／約會打扮選耳環還是戒指？知道另一半對你怎麼想

聯合新聞網 / 綜合報導
你在另一半的眼哩，到底是甚麼樣的人呢。圖片來源／ingimage
你在另一半的眼哩，到底是甚麼樣的人呢。圖片來源／ingimage

不管是有心儀對象，還是已經有另一半了，自己在對方心中到底是個怎麼樣的人，總是令人好奇。日本網站「Googirl」就分享一則心理測驗，可以猜測出另一半，到底對自己是怎麼想的。

你將和戀人一同約會，請問你會選哪個飾品打扮自己呢？

A 花朵造型的耳墜

B 寶石戒指

C 鑽石項鍊

D 珍珠髮箍

和另一半要去約會，你會選哪個打扮自己呢？圖擷取自Googirl
和另一半要去約會，你會選哪個打扮自己呢？圖擷取自Googirl

選擇A花朵造型的耳飾的你，另一半認為你是誠實、腳踏實地的人。或許你曾經自我懷疑過，在想是不是該對另一半更加坦承、撒點嬌，但其實妳的一舉一動，早就看在對方的眼裡。即使沒有特別明說，對方也早已心中會意，對妳相當的信賴。

選擇B寶石戒指的你，另一半認為你難以捉摸。對方常覺得，你內心真正想的是什麼，他實在沒有辦法搞懂。但這不代表是件壞事，反而為了更加了解你，對方會絞盡腦汁付諸行動，為的就是更能貼近你的內在。或許別辜負對方的好意，作出點回應的畫，兩人感情會更甜美也說不定。

選擇C鑽石項鍊的你，另一半認為你是個自立心強大的人。對方覺得你不常向人撒嬌，總是靠自己雙手完成任務。或許你有時也想要表現出軟弱的一面，但隨著對方的話語，你就會再度打起精神。另外，對方可能也是以希望能互相陪伴成長，在考量這樣的感情，因此你們正可說是天生一對。

選擇D珍珠髮箍的你，另一半認為你是溫柔、有同情心的人。好比在對方情緒低落的時候，你總是能傾聽他的困擾，安慰他，讓他能放開心胸。而且對方只是微小的變化，你也能立刻地察覺到，進而舒緩對方身心。正是這份溫柔與包容，讓另一半可是不能沒有你。

心理測驗 日本

延伸閱讀

心理測驗／電視還是冰箱？知道自己挑另一半要什麼

心理測驗／鯨魚還是池塘？測驗你是否能容忍灰色地帶

心理測驗／惡夢驚醒夢見了什麼？ 了解自己的內心渴望

心理測驗／三角體是派對帽或交通錐？ 測出你適合哪類型工作

相關新聞

心理測驗／約會打扮選耳環還是戒指？知道另一半對你怎麼想

不管是有心儀對象，還是已經有另一半了，自己在對方心中到底是個怎麼樣的人，總是令人好奇。日本網站「Googirl」就分享一則心理測驗，可以猜測出另一半，到底對自己是怎麼想的。

小孟塔羅：留在今年吧！我要拋掉哪些煩惱才能迎接2021？

凡人要從俗世走向和尚或尼姑的修行過程，其中一步是要把象徵三千煩惱絲的頭髮剃除，才能繼續往後續的佛門之路修行。何況是處在紅塵中的普通人，倘若沒有把自身的煩惱給拋掉，日積月累身心肯定會出現問題的。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我要拋掉哪些煩惱才能迎接2021？

哪些星座曖昧時，會用很多肢體動作來傳達？

當我們喜歡一個人的時候，言行舉止中總會不知不覺的透露出一些訊息。有的人喜歡侃侃而談，分享生活樂趣；有的人較為被動，寧願選擇默默守候。另外還有些人，則喜歡用肢體動作來傳達情意，哪些星座的人屬於這種類型呢？馬上跟著科技紫微網一起來看看！

每日星座運勢／天蠍工作勿延誤處理 投資上宜謹慎

2020-11-20 牡羊座 舉棋不定會讓你錯失良機。 整體運：★★☆☆☆ 對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相

性格越高傲、桃花卻越多的3大星座 處女座常被追

每個星座都有不同的個性，但卻能歸納出一些大方向，譬如有些星座，相處起來，總感覺性格孤傲，甚至給人內心冷漠的感覺，會讓人覺...

心理測驗／電視還是冰箱？知道自己挑另一半要什麼

雖然「愛情誠可貴」，但有時挑選另一半，除了愛情本身以外，更會考量到其他方面做選擇。日本媒體「FYTTE」日前便公布一項心理測驗，可以了解自己再挑選伴侶時，會重視哪方面的考量。

日媒體公布「精神力排行榜」 從生日了解誰的心靈最強韌

你是個精神力強大的人嗎？日本網站「占TV」日前分享一澤排行榜，透過從生日日期，就能看出一個人的精神力是否強韌。這則內容最近更被節目「月曜から夜ふかし」（台譯：有的沒的調查局）引用，再度引起話題。

哪些命格最顧名聲，要留些好的給人探聽？

莎士比亞曾說「無瑕的名譽是世間最純粹的珍寶」，名譽就像一個無形的勳章，一旦損傷卻很難修復。有些人並不特別在意，有些人可是相當在乎，認為一定要留下好的名聲給人探聽。科技紫微網這就帶大家來瞧瞧，誰把名譽看得比生命還重要？

12星座誰是花錢如流水的敗家狂？最後一名超意外

俗話說「錢買不到快樂，但沒有錢一定不快樂」。若能有錢誰不高興？喜歡的東西隨便買買買，財富自由的感覺真好！不過我們畢竟還是平凡人，可能會務實儲蓄，也可能會當個入不敷出的月光族。來一起看看哪個星座最敗家吧！

甜蜜還是摩擦多？婚前該同居嗎 這些星座告訴你答案

在這思想開放的年代，情侶有可能為著各種考量，像是省房租、方便照顧……而決定同居。只是，這樣的方式不見得適合每一對伴侶喔！同居意味著兩人相處更緊密，這一來，到底會是甜蜜多、還是磨擦比較多呢？從星座就可以曉得了，趕快跟著科技紫微網來一探究竟吧！

第一名不負眾望！交往前 vs 交往後的差異最大的5星座男

妳的男友有沒有這個情況呀？交往前溫柔體貼、柔情蜜意；交往後性格分裂、脾氣暴躁。ｗｈｙ？到底發生什麼事了？是男友頭腦ㄎㄧㄤ掉，還是妳作夢沒醒？來看看星座怎麼說！十二星座中交往前後差異最大的星座男，前五名是誰？

測字：首購族注意！2021年是買房好時機嗎？

房子是心靈的歸宿，是人生的居所。買房是人生大事，所以購買的時機當然很重要！尤其對於第一次買房的首購族來說，2021年究竟是不是買房的好時機呢？科技紫微網現在就透過四字測算，為你預測購房機運。

熱門新聞

性格越高傲、桃花卻越多的3大星座 處女座常被追

影／好市多北台中店今開幕爆搶購潮 遊艇、名牌包銷售一空

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

財神降臨！威力彩頭獎3.7億元 獎落屏東一人獨得

還想找優惠？他家存1萬三倍券沒用 網勸：別等了！綁卡賺回饋

北台灣今晚變天 吳德榮：明天這些地區有較大雨勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。