心理測驗／約會打扮選耳環還是戒指？知道另一半對你怎麼想

不管是有心儀對象，還是已經有另一半了，自己在對方心中到底是個怎麼樣的人，總是令人好奇。日本網站「Googirl」就分享一則心理測驗，可以猜測出另一半，到底對自己是怎麼想的。

你將和戀人一同約會，請問你會選哪個飾品打扮自己呢？

A 花朵造型的耳墜 B 寶石戒指 C 鑽石項鍊 D 珍珠髮箍

和另一半要去約會，你會選哪個打扮自己呢？圖擷取自 Googirl

選擇A花朵造型的耳飾的你，另一半認為你是誠實、腳踏實地的人。或許你曾經自我懷疑過，在想是不是該對另一半更加坦承、撒點嬌，但其實妳的一舉一動，早就看在對方的眼裡。即使沒有特別明說，對方也早已心中會意，對妳相當的信賴。

選擇B寶石戒指的你，另一半認為你難以捉摸。對方常覺得，你內心真正想的是什麼，他實在沒有辦法搞懂。但這不代表是件壞事，反而為了更加了解你，對方會絞盡腦汁付諸行動，為的就是更能貼近你的內在。或許別辜負對方的好意，作出點回應的畫，兩人感情會更甜美也說不定。

選擇C鑽石項鍊的你，另一半認為你是個自立心強大的人。對方覺得你不常向人撒嬌，總是靠自己雙手完成任務。或許你有時也想要表現出軟弱的一面，但隨著對方的話語，你就會再度打起精神。另外，對方可能也是以希望能互相陪伴成長，在考量這樣的感情，因此你們正可說是天生一對。

選擇D珍珠髮箍的你，另一半認為你是溫柔、有同情心的人。好比在對方情緒低落的時候，你總是能傾聽他的困擾，安慰他，讓他能放開心胸。而且對方只是微小的變化，你也能立刻地察覺到，進而舒緩對方身心。正是這份溫柔與包容，讓另一半可是不能沒有你。