小孟塔羅：留在今年吧！我要拋掉哪些煩惱才能迎接2021？

凡人要從俗世走向和尚或尼姑的修行過程，其中一步是要把象徵三千煩惱絲的頭髮剃除，才能繼續往後續的佛門之路修行。何況是處在紅塵中的普通人，倘若沒有把自身的煩惱給拋掉，日積月累身心肯定會出現問題的。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我要拋掉哪些煩惱才能迎接2021？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Kohl Forest(Ghost Boy Tarot)

A：厭惡聚會。(聖杯三正位)

牌面的三個小鬼圍在圓桌，正要拿起自己的杯子飲用。

A：厭惡聚會。(聖杯三正位)

這張牌表示你要拋掉痛苦的聚會。其實在某些聚會的場合裡，你表面上看起來和樂融融，但內心卻吶喊著想要離開。是因為有你不喜歡的人事物，請試著聽從內心的聲音，拒絕掉參與不快樂的活動吧！小孟老師在這裡提醒你，你有決定自身心情的能力。

B：委屈受縛。(寶劍八正位)

牌面的小鬼身旁插了八隻寶劍，他的身體與右眼被綑綁住。

B：委屈受縛。(寶劍八正位)

這張牌表示你要拋掉束縛的重擔。當你太在意他人的想法時，就沒有辦法顧及自己的感受，最後往往會變成用妥協來換取和平。但委屈並不會換來好的結果，不平衡的心終會漸漸傾斜，你要在火山爆發前釋放它才好。小孟老師在這裡提醒你，每個人都有自己的需求，你也該好好爭取你想要的。

C：溝通障礙。(寶劍五正位)

牌面眼睛的眼珠往上方看，眼瞼上下正好立了五隻寶劍。

C：溝通障礙。(寶劍五正位)

這張牌表示你要拋掉理性的爭論。有些事情沒辦法講道理，或是透過理性溝通來改善。因為有些人固執己見，不願放開心胸接納意見；有些事情則是沒分對錯，以自身角度來看都沒有錯。小孟老師在這裡提醒你，在做任何事情或決定之前，最重要的是先穩住自己的情緒。

D：海巿蜃樓。(聖杯七正位)

牌面的小鬼視線望著遠處，雲上的杯子裝載著不同東西。

D：海巿蜃樓。(聖杯七正位)

這張牌表示你要拋掉幻象的情感。有些感情並不是見就能為憑，對方應當會有明確的關係確立，搭配上真摯的言語及互動來表示，絕不會是時有時無讓你抓不住。至於已經逝去的情感也是時候放下了，畢竟情感需要二人共同的經營。小孟老師在這裡提醒你，其實最為感傷的是自欺欺人。

E：公平正義。(聖杯二正位)

牌面二個了小鬼面對面敬酒，半空浮著有一顆長翅膀的眼睛。

E：公平正義。(聖杯二正位)

這張牌表示你要拋掉公平的思維。當每人都有自己的想法時，有影響力的人就會影響他人。因此，做人往往比做事難上許多。我們若無法改變他人的對待，就要調整與他人相處的方式。畢竟用同樣的方式，只會得到相同結果。小孟老師在這裡提醒你，你要懷著善意學習改變。