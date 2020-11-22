殺破狼周運勢／巨蟹職場付出受肯定 5星座認真對發票！

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星和財務宮位的水星有良好連結，辛勤工作絕對會獲得應有的收穫，有些白羊座會獲得額外的獎金，或是分到公司的配股，有形與無形的資產都水漲船高。

金錢運方面，金星、水星齊聚在財務宮位，偏財運頗佳，對發票會中獎。但此時金星受到天王星影響，有投資習慣的白羊座，對於某個投資標的躍躍欲試，不過一旦投入資金，將會擠壓到生活費用，還是三思為上。

本週須注意的部分

感情運方面，進入慾望宮位的金星受到天王星影響，期待已久與喜歡的人能有一個親密的約會，卻出現不識相的電燈泡。不但打擾你們相處，還要額外負擔這個討厭鬼一切的花費。

健康運方面，金星、水星齊聚在財務宮位，是容易感冒的時期，要特別注意呼吸系統以及喉嚨感染發炎。火星持續在命宮行進，依然要注意血光之災，當心意外傷害。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，太陽進入財務宮位，記得對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的金牛座，手上持有的標的價值上揚，資產累積迅速。某些金牛座的家人或自己存的貴金屬飾品雖然沒有打算賣掉，不過鑑價後會發現這些飾品的價值驚人。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，雖然你不相信世界上有可以信任而誠懇的人，這段時間卻會發現有些心地頗好的朋友，對看不下去的事會拉你一把，因此漸漸會與他們同化。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的天王星受到金星影響，目前會是轉變人生價值觀十分關鍵的時期，工作似乎不再只是為了賺錢而已，會有許多想法想要改善整個職場以及社會，不過週遭有相同想法的人卻不是太多。

感情運方面，在感情宮位的金星受到命宮的天王星影響，對方總覺得你很多行徑捉摸不定，甚至認為有第三者介入，其實自己只是懶得解釋很多問題，也不想把壓力讓對方知道，造成很多誤會。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，戀情終於明朗化，對方會希望與你有穩定的交往關係，甚至會想同居，或是有結婚的打算。單身的雙子座會邂逅一個十分爽朗的對象，非常直接就對你表達好感，使你受寵若驚。

金錢運方面，在財務宮位的木星、土星、冥王星脫離不良相位的影響，投資運佳，手上持有的股票與資產水漲船高，可在適當的時機獲利了結。沒有投資習慣的雙子座，偏財運不錯，對發票會中到不少獎金，也可買彩券試試手氣。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到天王星影響，暫時會有一段比較空閒的時期，很害怕被裁員，或是放無薪假，每天到辦公室都要裝忙。某些雙子座則是對工作感到倦勤，想要放假，甚至想辭職。

健康運方面，木星、土星、冥王星合相在疾厄宮位，同時月蝕即將發生在命宮，這段時間容易罹患各種意想不到的疾病，同時注意人身安全，切勿涉及危險的行為與地區。腸胃狀況不佳，不斷有胃痛、腹瀉的問題，千萬不要大意，可能是麻煩的疾病。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的火星脫離不良相位的影響，同時太陽進入工作宮位，在職場上的付出受到上司肯定，表現亮眼，會被拔擢，擔當大任。某些巨蟹座則可能搶到重要的訂單。

學業運方面，在學業宮位的海王星與水星有良好連結，思慮靈敏，很快就把作業或報告趕出來了，期中考猜題準確，成績令你滿意，在學校的生活會十分活躍，學習愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到天王星影響，雖然已經有穩定戀情，卻還是有奇怪的追求者示愛，讓你感到困擾。某些巨蟹座喜歡的人總是忽冷忽熱，疑似有其他曖昧對象存在。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到戀愛宮位的金星影響，朋友再也不想了解你的戀愛關係中發生了什麼問題，對你有些冷處理，有些人乾脆封鎖你的聯絡方式。學著在情感上獨立一些，別把心靈垃圾都往他人身上丟。

獅子座：

整體運勢

感情運佳，太陽進入戀愛宮位，喜歡的對象會對你告白，並有意交往，關係明朗化。已經有穩定對象的獅子座，懷孕的機率很高，或是會在此時收養寵物，孩子會為你帶來喜悅。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與水星有良好連結，得到可靠的投資情報，操作得宜，會有不錯的獲利。沒有投資習慣的獅子座，偏財運不錯，記得對發票，或是可買彩券試試手氣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到金星影響，雖然工作表現一直處在顛峰，卻少了許多與家人好好相處的時間，很渴望宅在家中發懶，會對工作有些倦勤。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到天王星影響，買的新家電或是傢俱才沒用多久就出現瑕疵，已經過了退換貨的時機，丟掉又可惜，使你感到困擾。某些獅子座家宅附近搬來怪鄰居，會被對方的一些行徑感到困擾。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星、土星、冥王星呈現合相，脫離不良相位的影響，戀情終於穩定下來，與喜歡的人會對未來有共識。某些處女座在此時有懷孕或是生產的跡象，新生命會為你帶來喜悅。

金錢運方面，在財務宮位的火星脫離不良相位的影響，投資終於轉虧為盈，雖然目前還沒到可以出脫的好時機，但損失的金錢終於慢慢漲回來了。某些處女座對發票可中到幾張小獎，心情會因此感到愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的金星受到天王星影響，目前職場的狀況不穩定，想騎驢找馬尋求新工作，卻發現目前的專長不太好找工作，專業領域不太景氣，必須要多學一些新技能，才能掙口飯吃。

交通運方面，在交通宮位的金星受到天王星影響，上班或是重要的約定會因為突發事故遲到，搭乘大眾運輸工具也容易轉錯線、坐錯車。駕駛車輛容易被開罰單，這段時間請特別留意交通安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，和喜歡的人停止冷戰狀態，雖然有些不愉快還沒過去，不過兩人會用親密的行為示好，使得雙方緊繃對立的狀態獲得緩解。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、冥王星與金錢宮位的水星有良好連結，家人會在經濟上給予你支援，或是請你吃大餐。某些天秤座的家庭會有喜事發生，家中會多一名新成員。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星影響，此時容易衝動性消費，事後又會後悔不已，每個月的經濟壓力會變得比較大。有投資習慣的天秤座，沒有作足功課就進場，結果把大量的積蓄都賠上，得不償失。

健康運方面，在健康宮位的天王星相位不良，有些不明的病症與不適找不到原因，關鍵在於腺體與內分泌出現問題，若能對症下藥，同時改善生活作息，才能慢慢脫離這些疾病。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，會有新的收益來源正在洽談，過程十分順利，日後收入會有所增加。某些天蠍座目前正在學習投資理財，會將一些積蓄用作投資，增加被動性收入。

工作運方面，在工作宮位的火星脫離不良相位的影響，雖然工作依然繁忙，不過總算排除了許多障礙，許多事務都能向前推進。工作效率很好，可提早完成進度，不過馬上又會安排新的任務給你。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到命宮的金星影響，試著要對喜歡的人體貼與溫柔，不過對方卻忽冷忽熱不太領情，有時你會覺得不耐煩，不知道對方要的是什麼，雙方又會吵了起來。

健康運方面，金星與水星齊聚命宮，天涼容易感冒，喉嚨與呼吸系統當心感染發炎。火星持續在健康宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作有過勞的現象，請多找時間休息。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，木星、土星、冥王星脫離不良相位影響，除了正職之外，會有許多額外的兼職可接，賺到的外快甚至比每個月的薪資高出許多。某些射手座會在此時加薪，收入增加。

感情運方面，在戀愛宮位的火星脫離不良相位的影響，與喜歡的人言歸於好，雙方關係會更為親密。某些射手座在此時有懷孕的跡象，或是會撿到毛小孩，在此時收養新寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，職場有一股詭異的氣氛，甚至會有人事異動，或是將要裁員。某些射手則是對於目前的工作產生倦怠，萌生辭職、轉換跑道的想法。

健康運方面，太陽進入命宮，隨著日月蝕逼近，注意心血管以及腸胃方面的疾病，女生則要當心婦科的問題，嚴重的話甚至需要動手術治療。健康宮位的天王星相位不良，因為內分泌調節不良，而產生嗜睡的症狀。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與旅遊宮位的海王星有良好連結，與好友計畫相約出遊，會去很少人知道的私房景點，美景令你驚喜。某些摩羯座則是在學習特別的課程中認識志同道合的好朋友，知性的友誼使心靈豐盛。

工作運方面，在命宮的冥王星、木星與在面試宮位的海王星有良好連結，吃苦耐勞的形象，會使你在人力市場中佔盡便宜，被許多單位爭相錄取。工作穩定的摩羯座，合約洽談順利，順利獲得許多訂單。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星影響，突然出現條件比你好上許多的競爭對手，感覺十分不安。某些摩羯座週遭會出現天菜級的人物，不過雙方都有固定伴侶，相見恨晚。

健康運方面，木星、土星、冥王星合相在命宮，月蝕能量逼近健康宮位，要特別注意血光之災，或是人身安全。同時也可能會罹患意想不到的疾病，腸胃狀況不佳，注意消化系統的疾病。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，最近會交到比較容易正面思考的朋友，悲觀的想法會因此轉念。某些水瓶座會獲得男性貴人提攜，在工作領域或學術單位上獲得重用。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與志業宮位的水星有良好連結，薪資會有增加的趨勢，或是會有額外的加給可領。此時會是跟上司或是老闆斡旋未來待遇的好時機，可為自己爭取一些福利。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到家宅宮位的天王星影響，目前正承接一件光鮮亮麗的案子，由於是非常難得的表現機會，甚至都沒有時間回家，會長時間需要在工作的場合裏睡覺與生活。

感情運方面，月蝕即將影響戀愛宮位，對於目前的戀情隱約覺得不安，對方已經很久沒有主動聯絡你、好好跟你說話，疑似分手的前兆。感情穩定的水瓶座，若是有小孩或是養寵物，他們健康的狀況會令你較為擔憂。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，在工作領域表現亮眼，獲得許多讚美與矚目。某些雙魚座甚至會接到一些挖角或是外快的邀約，都是一些光鮮亮麗的任務。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、冥王星脫離不良相位的影響，在人格與專業上的努力，會獲得許多人尊敬，許多對你存有偏見的小人，這段時間會突然轉換那些偏頗看法，

本週須注意的部分

金錢運方面，雖然火星脫離不良相位的影響，但預期外的花費還是非常多，常常覺得錢花得很快、不夠用。對於金錢有一種莫名的焦慮感，會拼命想辦法努力賺錢。

感情運方面，金星進入遠行宮位，受到天王星影響，與喜歡的對象暫時會遠距一陣子，會有嚴重的分離焦慮症。某些雙魚座則是與另一半溝通不良，對方老是嘮嘮叨叨，常常一言不合就吵起來。

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