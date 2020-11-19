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心理測驗／電視還是冰箱？知道自己挑另一半要什麼
雖然「愛情誠可貴」，但有時挑選另一半，除了愛情本身以外，更會考量到其他方面做選擇。日本媒體「FYTTE」日前便公布一項心理測驗，可以了解自己再挑選伴侶時，會重視哪方面的考量。
請問：以下三種家具，你最想要哪一種呢？
A 最新型的電視機
B 舒適的沙發或椅子
C 最新型的冰箱
選擇A最新型電視的你，是重視刺激感的人。好比說與另一半約會時，你會想要玩得盡興、體驗新的事物，一同度過心跳加速的時光。甚至為了追求刺激感，可能還會故意挑起狀況。然而這麼做，很可能會影響到你的戀情，讓事物陷入困頓中，千萬要多加留意。
選擇B舒適的沙發或椅子的你，是重視安全感的人。對於另一半，你最要求的便是「信賴感」，比起刺激多變的生活，你更希望能和對方一起安心的度過。而看似平凡無奇的生活，正是兩人穩定發展的證據。不過也要避免太過安逸，讓生活變得百無聊賴，適當的變化些新鮮感也是很重要的。
選擇C最新型冰箱的你，是重視生活機能健全的人。好比說另一半是否有自立能力、收入如何、家事能做多少等等。要是沒達標準，你就容易和對方劃清界線。畢竟是未來常相廝守的對象，會在意這些點也是理所當然的。不過也要注意，除了這些事情之外，戀愛仍然有許多可能的。
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