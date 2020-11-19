日媒體公布「精神力排行榜」 從生日了解誰的心靈最強韌

你是個精神力強大的人嗎？日本網站「占TV」日前分享一澤排行榜，透過從生日日期，就能看出一個人的精神力是否強韌。這則內容最近更被節目「月曜から夜ふかし」（台譯：有的沒的調查局）引用，再度引起話題。

以下便是該網站所公布的「精神力排行榜」：

第九名：2日、11日、20 日、29日出生的人

生日在這幾個日期的人，擁有纖細的感受能力，看到別人高興或難過，自己也容易受到影響。雖然稱不上是擁有強大的精神力，然而卻也別忘記要時時刻刻保持溫柔，與他人攜手並進。

第八名：6日、15日、24日出生的人

生日在這幾個日期的人，是重感情、顧家的類型，更會為了他人而奮不顧身，拚到鞠躬盡瘁為止。不過這種人，也有害怕孤獨，容易自暴自棄的缺陷在，需要多加注意。

第七名：4日、13日、22日、31日出生的人

生日在這幾個日期的人，是純樸的努力家。這種人擁有相當的耐性，會為了達到完美而埋頭苦幹，有著能頂住長期奮戰的身心。然而因個性太堅持完美，碰到危機狀況時容易動搖，是需要注意的地方。

第六名：7日、16日、25日出生的人

生日在這幾個日期的人，精神層面上相當「老成」，換句話說，就是擁有達觀圓融的一面。與其說是精神力強大，倒不如說對事情看得很開，無論什麼場合都能放開心胸。也正因為這樣的個性，經常被當作和事佬。

第五名：5日、14日、23日出生的人

生日在這幾個日期的人，是熱愛變化與冒險的尋寶者性格。就算眼前出現難關，這樣的人也會認為是理所當然的，更激發出旺盛的鬥志。不過正因如此，倒也容易在不知不覺中累積壓力，如何在平時釋放是要注意的。

第四名：1日、10日、19日、28日出生的人

生日在這幾個日期的人，是不輕言放棄的性格。即使被打倒了，也會不斷再起。擁有不屈不撓的精神下，這種人會堅持到最後一刻，不會讓自己一直停滯在懊悔中毫無行動。

第三名：3日、12日、21日、30日出生的人

生日在這幾個日期的人，是元氣十足、樂觀開朗的性格。無論發生了什麼事，都會覺得「反正總有辦法的」，也不會因為旁人的眼光，就忘記該留給自己一點空間，如此懂得珍惜自我，正是精神強健的泉源所在。

第二名：9日、18日、27日出生的人

生日在這幾個日期的人，是器量十足，「宰相肚裡能撐船」的類型。這種人懂得原諒，不會輕易怨恨別人。表面雖然不容易看出強大之處在哪，但卻有著連對立者都能包容的寬廣胸襟，可說是真正的強悍所在。

第一名：8日、17日、26日出生的人

生日在這幾個日期的人，擁有最強韌的精神力。剛柔兼具的身心狀態，進可展開強攻，退可臨機應變，無論何種狀態下都能保持著自我意志，一步步逼近目標。如果碰到這種對手可不好應付，還是盡量避開為上。