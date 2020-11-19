12星座誰是花錢如流水的敗家狂？最後一名超意外

俗話說「錢買不到快樂，但沒有錢一定不快樂」。若能有錢誰不高興？喜歡的東西隨便買買買，財富自由的感覺真好！不過我們畢竟還是平凡人，可能會務實儲蓄，也可能會當個入不敷出的月光族。來一起看看哪個星座最敗家吧！

第十二名：金牛座

大家都說金牛座愛錢又貪財、懂得享受，大家都以為金牛很敗家，但其實它是最不敗家的星座喔！踏實誠懇、理性內斂的金牛座，極少衝動行事；尤其是金錢方面絕對超算計，一定是精打細算、確保得到最大利益，在購買東西時從實用性到CP值，綜合考慮清楚後才會下手，很少憑著一時的衝動做出購買的行為。即便心情欠佳，也很少會以購物的方式來慰藉自己！

第十一名：巨蟹座

溫柔體貼又細心謹慎的巨蟹座，說是「顧家」第二名，沒人敢說是第一；而他們很在乎家人的情緒起伏與身體狀況，還有家人對自己的看法。在購物時也經常為家人著想，先買家人想要的東西，自己的需求放在後面；如果是太昂貴的精品，他們會覺得還不如買好點的食物來分享給家人還比較實在呢。

第十名：處女座

冷靜又理性，追求細節的處女座，在購物慾上面跟金牛座簡直有得拚，都屬於把錢花在刀口上的精打細算類型！「衝動購買」比較不會發生在他們身上，想要的東西會思考良久之外，貨比三家對他們來說真的不吃虧。買東西也只買最想要的，通常也是存夠錢之後才會捨得買下去。

第九名：天蠍座

冷靜沉著、疑心病重的天蠍座，無論是對戀人或是朋友，他們都會有較長的一段時間來試探對方的真心，在購物行為上也是。就算店家超級會自吹自擂，把自己的東西吹捧得天花亂墜，天蠍還是會認為這不過是「老王賣瓜」，同時也會暗自蒐集很多資料來幫助自己評估這個東西的價值。反覆推敲後才會考慮購買與否，並不算是個敗家的星座喔。

第八名：魔羯座

積極上進、勤奮踏實的魔羯座，一生都在努力向上攀登，就像攀上絕壁的山羊一般。無論是學業或事業上，認真的他們都會取得不錯的成績，而較為物質取向的他們，在買東西時也通常較為寬鬆。自己特別欣賞喜愛的商品，他們會把它買下來，當作給平時辛苦工作的自己的一種犒賞，無形之中在購買東西方面，也形成了某種大器的氣質。

第七名：水瓶座

頭腦聰明又自主獨立的水瓶座，總有一套自己的想法，而且骨子裡還帶有一點叛逆與革新的因子，就算在逛街的時候聽到店家推薦某種東西，他們也不見得會全然認可與接受。但是他們總會備有點特別的東西所吸引，即便在外人眼中那個東西並沒那麼特別，但他們就是認定了，想要得到它。因此在某種程度上，水瓶座的購買慾也蠻驚人的呢。

第六名：牡羊座

牡羊座的人通常都是熱情開朗又活力四射，對生活總是充滿了激情，他們的人緣一般而言都不錯。只不過，通常比較沒心機跟城府的他們也很容易被別人影響，常常當老闆在推銷東西時他們也會跟著一頭熱的陷入進去。就算並不是真的需要，但他們就是想要；跟風購買和被迫推坑的情況都經常發生在他們的身上喔。

第五名：雙子座

在日常生活中，屬於好奇寶寶的雙子座，喜歡研究新鮮事物、精力旺盛，只要在每次看展覽或逛街時發現自己沒看過的新奇事物，總會被吸引而停下腳步。這種好玩有趣的東西也經常成為他們購買的目標，有時常會三分鐘熱度就買了不甚需要的東西，自己事後發現後或玩膩了再轉手送人。

第四名：雙魚座

天真爛漫又較為感性的雙魚座，無論年齡高低與否都有著一定程度的浪漫情懷，幾乎抵禦不了可愛又粉嫩的東西，「這個東西實用嗎？真的有必要買嗎？」完全不是他們所考慮的理由，看到喜歡的就常腦衝，瘋狂買買買，就算身邊親友阻止通常也無濟於事。即使當時沒買到，日後也要再回來買，真的是屬於留不住錢的星座呢。

第三名：天秤座

通常是十二星座中最為「外貌協會」的天秤座，對於人或物品的外表也有一定程度的審美觀。賞心悅目、精緻美麗、爽朗宜人的東西或擺設，通常最對他們的胃口。只要足夠好看，他們就會買下手，也不管是不是真的划算、真的實用。因此總在不知不覺的時候他們才會發現，自己沒錢了！

第二名：獅子座

氣場十足、擁有超高自尊心的獅子座，非常具有王者風範，上進心強的他們，無論在事業上或學業上都有一定的水準。賺得多，但卻也花得多；品質不好的東西他們棄若敝屣，陽春廉價品他們更是不屑！慷慨大方的他們通常也不吝於請客，所以他們的錢財通常都恆常處於一種來來去去的狀態囉！

第一名：射手座

開朗灑脫，放縱不羈愛自由的射手座，十分不受拘束，所以「活在當下、及時行樂」都是大部分射手座們的座右銘。這種心態在消費行為上反映的淋漓盡致，看心情購物，想買就買，不太去思索後果會如何。圖的只是一時快樂，可以說是最為敗家的星座也不為過了！

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