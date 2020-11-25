測字：悶了一整年？預知年底的好運狂潮

【文‧科技紫微網】

轉眼間又到了2020年年底。今年因為疫情攪局，想必每個人都過得特別辛苦，期待好運的狂潮可以快快降臨。科技紫微網現在就利用測字的神奇能量，探索你今年底的好運狂潮從哪個方面來臨。趕快選一個字，看看結果吧！

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

測字結果：

選擇「好」字：

選擇「好」字的朋友，你的家庭運會有「雙喜」將至。

「女」「子」通常指稱男女，也可以引申到陰陽，因此「女」與「子」的組合，意味著陰陽交融。兩個字左右各佔一半，構成了穩定和諧的結構。同時，「好」字本身有「美」、「善」、「喜愛」的意思，象徵著伴侶之間的感情將更進一步，有「好事成雙」之意。

所以今年底，交往中的你很可能會確定婚期，或者有孩子的喜訊降臨；單身的你也可把心思花在照顧家人上，讓這份好運發揮最大功效。

選擇「運」字：

選擇「運」字的朋友，事業運方面會有「升遷」之喜。

「運」字是由「辶」和「軍」組成。「辶」同走；「軍」字有車又有寶蓋頭，形似古代達官貴人所用的「華蓋」。兩者相合，就成了行走的官運。就算不是你自己的事業運飛黃騰達，也必有事業上的貴人出手相助。

所以，今年底你在事業上有著不錯的吉運，可能會遇上意料之外的升職或升官。還在求學的你，也可能會在學業上收穫期待中的金榜題名。

選擇「到」字：

選擇「到」字的朋友，在財富運方面會呈「廣進」之勢。

「到」字是由「至」和「刂」兩部分組成。「刂」同刀，刀由金屬製成，由於古代常用貴金屬來充當錢幣，因此刀也被引申為錢財之意。而「至」表示到達，兩者合起來就是財富到達之意。

所以今年底，你在財運上會有不錯的收穫，財星高照，錢途大好。你可能在投資上獲得了豐厚回報，或是突然擁有一筆意外之財，也有可能是發現了新的商機，財路大為拓寬。

選擇「來」字：

選擇「來」字的朋友，在愛情上會有「桃花」降臨。

「來」字是由兩個「人」和一個「木」組成，兩個人相互支撐又互相融合，就像擁有親密關係的兩個人。「木」有遮風避雨、遮陽乘涼等作用，能給你庇護和依靠。而「來」字本身又有迎接、未知的含義，象徵出乎意料的好事降臨。

所以今年底，如果你處於單身的狀態，你將會迎來戀情，找到能與你擁有親密關係的對象；或是遇到你的第二春，重新組織家庭；若已有伴侶者，則有助於感情穩定。

瞭解年底的運勢，是否讓你對未來有了更多的憧憬？在2020年如此辛苦的大環境中，祝福每個人都能掌握難得的好運狂潮，拼出自己的康莊大道！

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