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塔羅：穩健起步！小型創業能成功嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

不少人有創業的念頭，但是除了能接家業的少數人，大多是從小規模做起，做穩之後逐漸擴大。然而近年經濟不景氣，與其貿然創業，先用小型創業的方式試水溫也不錯。科技紫微網就要帶大家來看看，你投入小型創業會成功嗎？

　

占卜規則：

1、閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我的小型創業會成功嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：命運之輪（逆位）

命運之輪不停旋轉，多少玄機暗藏其中。逆位暗示著最近的時運偏弱，過往的好運似乎受阻了，或是以前的經驗現在行不通了，目前暫時不是適當的創業時機，此時若貿然行事，很可能會重創信心。

塔羅牌的建議：

世間最不變的就是變，切勿沉浸在過往的榮耀之中，適時歸零，敞開心胸去接觸新潮流的撞擊。這張牌也代表了知識，一旦遇上創業瓶頸，記得運用書本、課程來吸收新知，或者朝這方面去創業喔！

　

選牌2：力量

溫柔的女子馴服了兇猛的獅子，需要極大的勇氣與堅定，方能在創業叢林裡生存。對你來說，你很清楚自己要的是什麼，只要認定是對的事情就毫不退縮，逐步累積經驗，實現你的小而美創業夢想。

塔羅牌的建議：

每個生活體驗，都會為創業帶來養份，像牌中女子按兵不動，觀望產業趨勢，也是一計。這張牌同時暗示了動植物或女性商品相關產業，商機很有可能就在其中，需要大膽發掘，細心規劃。

　

選牌3：愚人（逆位）

背起行囊踏上未知的旅途，愚人步伐輕快，看不見前方的危機四伏，逆位讓盲目指數飆高，暗示你把創業看得太簡單，基礎未能打穩，就想靠創業奮力一搏，容易在不恰當的時機行動，失敗收場。

塔羅牌的建議：

愚人行囊代表經驗，逆位表示經驗未能良好發揮，很可能靈機一動，想做點小事業，卻沒有考量自己的優勢，這樣很可惜。不過這張牌也暗示了旅遊、大自然、科技等產業，如果改善前述的盲點，仍有機會順利經營。

　

選牌4：皇帝

皇帝端坐在王位之上，是國家的領航者。在創業這條路上，你不適合單打獨鬥，需要合資經營，或是團隊作戰，讓創業計劃更完善。多利用資源、人脈或者顧問，打造出權威感，會使你的創業版圖更加穩固。

塔羅牌的建議：

愛民如子的皇帝才是好皇帝，因此你的主力商品可以考慮每個人都適用的產品，或者從事與公家單位打交道的行業。就算再怎麼小型經營，也要維持自律、嚴謹的工作態度，不要當昏君，以免賠上事業！

　

選牌5：星星（逆位）

星星反映人們心中的希望，恆久閃耀，卻無法觸碰，逆位表示紙上談兵，充滿理想，空有創業的願景，可惜沒有相應的行動力來執行。事業還未起步，已經想到員工旅遊去哪裡玩，到頭來很可能還是原地踏步。

塔羅牌的建議：

夢想是美麗的，現實是殘酷的，不要一廂情願覺得事情會照自己的想法去走，創業可是步步驚心的挑戰，沒有主管來幫你，要自己面對。另外這張牌暗示了天空、水、網路產業，對這些領域有興趣嗎？別忘了腳踏實地去拼唷！

　

選牌6：審判

棺木中的人們迎向天使的召喚，因而重生。這張牌通常跟心態的轉化有關，你應該先思考「為什麼想創業？」想多賺錢？還是想做新嘗試？如果只是想逃避職場，其實創業遇到的問題會更多，你已經準備好了嗎？

塔羅牌的建議：

創業和受雇的心態是不同的，把過往的經驗善加利用，才會成為創業路上的助力。如果你已有了堅定的心意，這張牌暗示了音樂、生命、靈修方面的產業，不妨朝這些方向去建構你的創業路喔！

　

創業是一條艱辛的路，很多人想加入，也有很多人選擇退出。不管做什麼選擇，審時度勢是必要的，在實務中學習，不管得到什麼樣的收穫，想必都是受雇身份無法擁有的珍貴體驗！

　

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