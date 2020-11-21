塔羅：世界真小！原來你的真愛就在這裡？

【文‧科技紫微網】

天氣越來越涼，再過一陣子，情人們的幾個重要節日──聖誕節、跨年、情人節──就要上場了。這些節日裡放閃的人實在太多，讓單身族感到特別辛苦。若你也想要順利脫單，遇見百分百的男孩或女孩，就趕快趁這個機會和科技紫微網一起占卜，看看最近你的真愛會在哪裡出現？

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「最近我的真愛會在哪裡出現？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選擇NO. 1：女祭司

抽到這張牌的你，最有可能在網路世界裡覓到真愛，例如社交軟體、交友平台等等。現實生活中的你，朋友圈不算大，也不擅長展現自己。雖然渴望戀愛，但就是沒有機會。

透過網路社交來拓展交際圈，是很適合你的方式。隔著螢幕聊天，能讓你卸下防備，展示自己真實的一面，因而吸引到欣賞你的人。不過還是要提醒你，網路戀愛有風險，需要提高自己的安全意識，避免被騙喔！

選擇NO. 2：皇帝

抽到皇帝牌的你，最有可能在職場遇見那個對的人，有望開啟一段辦公室戀情。與你有相同頻率、可以共同進步的人，最是吸引你。對方尤其會被你認真投身於工作的魅力所吸引。

因此，別只顧著埋頭工作喔！不妨注意一下辦公室裡有沒有人在偷偷喜歡你。另外，對象也有可能是在你出差旅途、外出洽談業務時認識的人唷。

選擇NO. 3：隱士

抽到隱士牌的你，最有可能在進修場合遇到靈魂伴侶。現在進修的場所很多，不管是學語文、音樂、健身、或心靈課程，你可以留意一下同班同學或老師，說不定你的真愛就藏在這些人裡面，或者是由他們幫忙牽線而認識的呢。

趕快選幾門有興趣的課程，勇敢報名吧！畢竟技多不壓身，在學習第二專長、提升自己的同時，還能撿個對象，簡直太划算啦！

選擇NO. 4：世界

抽到世界牌的你，最有可能在旅行中遇見未來的另一半。想要在感情上有些突破，讓沉寂的生活濺起一絲水花，旅遊是最好的方法了。它能讓你疲憊的身心得到舒緩，你可能直接在旅途中遇見對象，也可能因為這次旅行而萌生了新的想法，促成一段良緣。

背起行囊，來一場尋愛之旅吧！世界那麼大，人海那麼廣，總要讓你的足跡踏及更遠的未知之地，或許你在下個轉角就能遇見期待已久的他。

雖然說千里姻緣一線牽，但是落單的你，若是一直維持著舊有的生活步調，愛神就算想幫忙也幫不上手呀！勇敢做出改變，讓愛情有機會「乘虛而入」，療癒你寂寞的心靈吧。

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