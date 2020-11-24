運氣太背？「3星座」總是遇上渣情人

【文‧科技紫微網】

有些人雖然才貌雙全、個性也好，卻偏偏老是遇上「渣情人」，情路遍體鱗傷，到最後甚至對愛情感到絕望、深深否定自己。同樣是談戀愛，哪些星座似乎天生有吸引渣情人的體質？科技紫微網帶你一起來探討。

牡羊座

牡羊座看起來衝勁十足，總讓人誤以為個性很強勢。其實他們內心藏著孩子氣的純真，要麼是毫無鑑定能力，一被撩撥就送出自己的真心；或者是明知對方不是良人，依然選擇飛蛾撲火，執意付出，到頭來怎能不傷痕累累？

避開渣情人的小建議：不要把任何心事都寫在臉上，這樣對方很容易掌握你的情緒。一個真正在乎你的人，一定會捨得在你身上投注心思與時間，慢慢瞭解你。

雙魚座

有句話說「你越在意什麼，就越容易被什麼控制」。雙魚座就是如此，因為太渴望愛情了，所以很容易沉醉其中，為愛盲目。一旦對人產生好感，就會給自己洗腦「這個人什麼都好」，即使知道對方是渣情人，也幻想他會心生愧疚、浪子回頭，不懂得自己及時止損，以致越陷越深。

避開渣情人的小建議：拜託！不要被你的直覺牽著走，多給自己一些時間來判斷。別相信花言巧語，或者幻想對方會改變本性。若是不知道如何抉擇的時候，可以參考身邊朋友的建議，該斷就要斷。

巨蟹座

巨蟹座對待愛情很謹慎，不會輕易付出感情。但是愛上了以後，就會變得傻乎乎，一股腦的付出，噓寒問暖、事必躬親。即使換來的只是對方一次次敷衍，你還是會繼續執著，覺得自己就是想要對人好，有錯嗎？當然沒錯，但是不要把自己的溫柔錯付給不值得的人！

避開渣情人的小建議：一定要學會對人有所保留，因為不是所有人都值得你付出，更不是所有人都會無條件看到你的好。先愛自己，對自己好一點。擺正心態，掌握主動權！

如果你還沒有遇到過渣情人，但願你永遠也不會遇上；如果你已經與渣情人交手無數次，希望你仍然能夠相信愛情，早日迎接屬於你的幸福愛情吧！

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