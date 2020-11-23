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上班族必看！最適合12生肖的加薪攻略

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

最近台灣龍頭企業大幅調薪的消息曝光，對比今年因為疫情而冷清的經濟趨勢，真是令人羨慕不已。不過身為上班族的你也不能妄自菲薄，自己的加薪要靠自己爭取。若你自認貢獻超乎想像，希望順利加薪成功，就趕快來看看科技紫微網給你的加薪攻略吧！

　

生肖鼠

屬鼠者的為人處事相對圓滑，氣氛輕鬆的環境對你的談判很有利。找個休閒的場合與老闆聊聊天，對話中可利用某個項目或公司的未來作為切入點，帶出自己過去的工作績效，讓老闆更加了解你的汗馬功勞。如此一來，加薪勢必成功在望。

　

生肖牛

性情忠厚，也很務實，向老闆提加薪時只能實實在在的進行。在開口要求之前，先說出自己的發展目標，讓他更確定你對公司的忠誠度，與你的價值定位為何，這樣就有機會順利加薪。

　

生肖虎

敢想敢做，然而做事容易魯莽。這樣的生肖虎，在提出加薪之前至少要先弄清楚公司去年的利潤、與老闆長遠的發展計劃。你本來就行動力強，若能同時也讓老闆看到你的超強邏輯能力，讓他覺得你是值得投資的人才，談加薪就好辦了。

　

生肖兔

擅長忍耐謙讓的生肖兔，想要加薪，一定得抱著堅決的態度！清楚對老闆說出其他同業的待遇，傳達「不加薪就跳槽」的訊息，否則很容易被老闆以承諾將來的方式打發而不了了之。

　

生肖龍

才氣與進取心兼備的生肖龍容易自恃過高，即使是面對自己的老闆也一樣。關於加薪，你只要找個老闆心情不錯的時候，直接提出就好，但索求要有限度。要知道，你是在讓老闆掏錢出來，若是搞錯時機，很可能有反效果喔！

　

生肖蛇

外冷內熱，即使再怎麼想提加薪，嘴巴都很難說出口。如果覺得非常難為情的話，建議可以在老闆肯定你的能力後、並派給你更加難搞的工作時，順勢在此時提出加薪的要求，一切就自然水到渠成了。

　

生肖馬

能言善辯，但是關於加薪，還是用事實說話比較好，以免給老闆留下巧言令色的印象。實事求是地對老闆列舉出你對公司的貢獻、與你目前的所得，並言簡意賅的說出「老闆，我覺得是該加薪的時候了。」

　

生肖羊

富有創造力，但是缺乏原則和立場，容易被別人影響。既然如此，建議你找幾個也想加薪的同事，特別是曾經一起參與熱門賺錢專案的夥伴，一起去跟老闆談。如果老闆找你們個別談話，記得堅持你的原則。

　

生肖猴

嫉妒心強、愛比較的生肖猴，在提加薪以前，要先想好如何證明自己對公司的價值；另外，和老闆提加薪時千萬別說「XX為什麼拿得比我多」這類的話。把你對公司的實際貢獻，直接表現給老闆看就行了。

　

生肖雞

做事講究效率的生肖雞，通常很得老闆的喜愛。只是你們個性上會有些自私，因此，提加薪時最好找幾個想加薪的同事一起參與，再由你來帶頭。和老闆談的時候，宜從群體的利益為出發點，並牢記態度要誠懇。

　

生肖狗

做事有條理、忠誠度高的生肖狗，向老闆提加薪時，自己還得加籌碼，不然就會覺得過意不去。這個籌碼就是以後加倍的努力、加倍的忠誠，只要你表達了這個意思，老闆很容易被你的真誠所感動，自然會幫你加薪。

　

生肖豬

待人真誠的你，通常只會巴望著老闆主動幫你加薪。如果真等不到加薪，又拉不下臉，可以找個中間人來傳達你的想法。老闆如果找你談話，你便趁機將情況一五一十地坦白說給他聽，就算最後沒談成功，也是一次表現的機會。

　

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