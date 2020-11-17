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心理測驗／鯨魚還是池塘？測驗你是否能容忍灰色地帶

聯合新聞網 / 綜合報導
你是否是個黑白分明，不容許一絲灰色地帶的人呢？圖片來源／ingimage
你是否是個黑白分明，不容許一絲灰色地帶的人呢？圖片來源／ingimage

你是個講究黑白分明，還是不介意有些灰色妥協地帶的人呢？日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，透過判讀一張圖片，就能知道自己算不算講求黑白分明的人。

請問：以下這張圖片，你認為它是什麼呢？

請問圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL
請問圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL

1鯨魚

2茄子

3水滴

4池塘

選擇1鯨魚的你，是可以容忍少許灰色地帶的人。你認為凡是未必要追求到百分之百，有個樣子像也就夠了。遇到困難也多半不會強求，取而代之的是會找尋嘗試方法，只要能達成同樣的效果也行。因此，你會好好考量整體的各個層面，其他也不會因為被逼得要做到百分之百，反而綁手綁腳的。

選擇2茄子的你，是相當能容許灰色地帶的人。在你的觀念下，認為事情絕非只有黑白兩面而已，因此維持在曖昧的空間，你也不覺得有什麼不好。這樣的你，其實具有對好壞的敏感性，因此能靈機應對各種狀況，不強求某種極端。不過有時對人處事，一些交代的事情，還是建議說清楚一點讓人理解比較合適。

選擇3水滴的你，是對發生在自己身上的事，就會希望能講清楚的人。好比說情感方面，你是希望對方能喜歡就說喜歡，不喜歡就說不喜歡的個性。要是你的私領域被干擾，你也容易感到煩躁。為了讓對手能夠講清楚說明白，你也應該考量一些手段，才好引出對方的真實想法。

選擇4水池的你，是絲毫不允許灰色地帶的人。對你而言，只要是曖昧的狀態，就令你感到渾身不對勁，不找出「所以到底是哪邊」決不罷休。你擁有理性、講求邏輯的思維，或許這會讓你與行事馬虎的人水火不溶，但也造就你做事情毫不拖泥帶水，快速分明的判斷力。

心理測驗 日本

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