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第一名不負眾望！交往前 vs 交往後的差異最大的5星座男

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／stocksnap
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Top 5：獅子座

交往前，獅子座男生還滿樂觀開朗的，有反璞歸真的孩子氣，對於喜歡的對象也是百依百順的，出手滿大方的，也樂於在眾人面前表現出慷慨的一面。

交往後，獅子座男生有時候會把對另一半的感受隱藏在心裡，對方也不清楚他們的內心在想法，獅子座男生通常會用冷酷、不在乎的態度來表達。

交往前後的分別，就是脾氣性格大不同，原本的男子氣概，卻開始沒耐性，更甚至是以暴力對待。所以和獅子交往要小心他們的大男人主義。

Top 4：雙子座

交往前，雙子座男對妳花言巧語、甜言蜜語，會讓妳覺得他很風趣，他也會保持一定的專情。不過有時與別異性沒拿捏好關係，就擦槍走火、弄假成真。

交往後，雙子座男會對妳變得嚴格細膩，慘一點的會對妳失去興趣。說好聽是給伴侶很大的自由，正確說來是「合則聚，不合則散」，一切隨緣的感覺。

交往前後的分別，會發現雙子男不如想像中的活潑，他們心情的轉變更是快得比翻書還要更快，不是不愛了，只是覺得沒那麼好玩了。

Top 3：射手座

交往前，生活以對方為主，想盡辦法陪伴，或者想一些點子能夠得到對方的笑容，一切甜入心的舉動，都只是為了成功得到對方的點頭答應。

交往後，因天性愛好自由，他需要更多自我的生活，就像一匹脫了韁繩的野馬，更嚮往追求自我的生活，自由自在不受人約束。

交往前後的分別，因為愛好刺激冒險，就像闖關一樣，如果追求成功得到勝利，就失去了樂趣，只想自由活動，有回家就好。

Top 2：天秤座

交往之前，天秤座男生表面風趣幽默，不過他們永遠都非常客套，就連追對象，也存在著禮貌性的距離。

交往之後，天秤座男生會明顯比之前來得熱情一些，就會毫不掩飾無趣的自己，直來直往，只想過得輕鬆自在。

交往前後的分別，在他們的想法裡，對外需要交際應酬，所以需要好聽的客套話，對內自家人，就清楚表達真實的一面。

Top 1：牡羊座

交往之前，英雄主義，一切的行為都表現的像男神，畢竟他需要展現出更好的自己，要讓妳知道，他是最棒的。

交往之後，三分鐘熱度的關係，或者發現妳其實沒想像中那樣好，所以愛情熱度急速下降，還可能冷落妳。

交往前後的分別，從熱烈追求、浪漫驚喜，讓女孩的心小鹿亂撞，轉變為脾氣暴躁、衝動傷人，甚至口出惡言，讓另一半感到不知道要怎麼好好相處下去。

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