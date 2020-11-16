快訊

感動全中國的人口拐賣案？丟掉名字的母親千里尋親

接觸確診案例 3月染疫的英相強生須進行自主隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報11/16-11/22

重要星象：木土合進三度內，金星天秤衝刺，太陽天蠍最後衝刺。

木土合進三度內，在經歷關鍵事件過後，答案逐漸明朗、情勢迅速變化。金星天秤衝刺，將關係釐清楚、把條件説明白，決定雙方是否繼續或是拆夥。太陽天蠍最後衝刺，金錢、理財方面，投入較大的賭注，或忙於新合作的佈局，銀行、法律相關業者感到忙碌。

工作注意：巨蟹、獅子、水瓶、雙魚

巨蟹：受到長官提拔，表現出色被看見

獅子：做長遠規劃，能夠激起雄心壯志

水瓶：需要奔波異地，或專注於精神價值

雙魚：有結盟的機會，需要整合資源

桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍

金牛：結交新領域的朋友，視野被擴大

雙子：心情有點脆弱，希望得到保護

天秤：跟對方有隔閡，先自我反省一下

天蠍：以柔克剛，才能得到好回應

財運注意：白羊、魔羯

白羊：理清自我身價，有晉升機會

魔羯：拿出專業能力，能提高身價

健康注意：處女、射手

處女：繁忙擁擠的地方，慎防意外

射手：注重休息睡眠，能有好幫助

星座運勢 理財 財運 每週星座運勢 唐綺陽

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

木土合進三度內，在經歷關鍵事件過後，答案逐漸明朗、情勢迅速變化。金星天秤衝刺，將關係釐清楚、把條件説明白，決定雙方是否繼續或是拆夥。太陽天蠍最後衝刺，金錢、理財方面，投入較大的賭注，或忙於新合作的佈局，銀行、法律相關業者感到忙碌。

每日星座運勢／巨蟹付出收穫成正比 可獲上級認可

2020-11-16 牡羊座 運勢平順，默默付出必有回報。 整體運：★★★☆☆ 今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易

殺破狼周運勢／處女座轉跑道趁現在 天秤座有桃花選擇

天秤座感情運方面，本週金星尚在命宮行進，同時在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，和喜歡的人終於能和平相處，雙方誤會冰釋，關係進展快速。單身的天秤座目前週遭有許多桃花選擇，不過會一直想保留曖昧的空間比較安全。

5個星座最懂閃避麻煩！巨蟹超圓融、惹毛牡羊會有鬥志

身邊總有些聰明的人，似乎沒有做些什麼，卻可以依然耀眼地過著生活，或更會過好生活，以下5個星座，可以說是不找自己麻煩，且聰...

心理測驗／惡夢驚醒夢見了什麼？ 了解自己的內心渴望

心理學家認為，夢是一個人潛意識的展現。透過分析夢境，更能了解人的潛在渴望。日本網站「FYTTE」近日就分享一則心理測驗，根據不同的「惡夢」，可以看出你內心最渴望的東西是什麼。

小孟塔羅：主動出擊吧！測你年底「桃花落何處？」

六、七年級生應該還記得，荷花荷花幾月開的遊戲，那是一群人把鬼圍在中間走動，循序問鬼一月到十二月開不開，鬼閉上眼睛說開後其他人不動，若鬼猜中後方人便贏了的遊戲。對於想談戀愛的單身朋友來說，最想知道的是桃花桃花幾月開？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，快到年底了測桃花落何處？

心理測驗／三角體是派對帽或交通錐？ 測出你適合哪類型工作

有時我們選擇工作，工作內容到底如何，遠比有多少薪水還重要得多。然而該如何找到適合自己的工作，卻也不是一件容易的事。日本網站「shinri」近日就分享一則心理測驗，可以分析出自己到底適合怎麼樣的工作。

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

2020年是個特別的一年，大家都過得不是那麼順遂，今年最後一個水逆，終於離開了，有3個星座桃花也即將迎面而來，只要用雙手...

年底喜訊不斷！「4星座」榮登好運王寶座

年底各種壓力接踵而至，衝業績、拼 KPI、趕各種飯局應酬……簡直有一種被掏空的感覺。但也不是所有人都是如此，接下來被點名的四個星座可說是喜訊不斷、好運連連！科技紫微網要來點名啦，2020年的年底哪些星座榮登好運王寶座呢？馬上揭曉！

捉摸不定！談戀愛忽冷忽熱的4個生肖男 怕沒安全感的妳要注意

在一段戀情中，情人能否給自己足夠的安全感，是大家都很在乎的事。最怕的就是忽冷忽熱、態度變來變去、沒有定性的那種人；跟他談起戀愛，忽上忽下的，很難走得長久。科技紫微網今天就來揭曉，哪些生肖男是典型的忽冷忽熱型？想和他們談戀愛，可要注意啊！

拜月老有用嗎？年底前可望脫單的星座女TO5 動起來動起來！

2020春節、端午節、中秋節、情人節都過完了，接下來還有令人期待的聖誕節，妳依然的閨中待嫁的美女一人嗎？今年只剩1個多月左右，單身的妳還在等待妳的白馬王子嗎？還是處在曖昧中無法確定關係呢？未來的妳還有機會可以遇到心儀的對象嗎？還是真的只能每天求月老賜姻緣？有沒有想過不是月老不幫妳，而是妳不幫自己呢？月老再怎麼厲害，能給的終究是助力，妳若不行動，萬事也難成呀！把握時間與注意事項，還是有機會的。讓我們來看看年底前可望脫單的前五名星座吧！

愛得太痴太傻？這5個星座就算付出真心 也不願失去自我

問世間情為何物，直叫人生死相許。偏偏每一段愛情故事，都不像童話裡那麼完美，但還是有些人愛得太痴太傻，忘了為自己設下底線。幸好，有些星座就算付出真心，也不願失去自我，可以做為世間有情人的榜樣！科技紫微網馬上來介紹，有哪些星座上榜呢？

熱門新聞

夜市烤玉米寫35元被收180元！他看招牌嚇傻「魔鬼藏細節」

餐盤彩繪現「鬼滅之刃」神作！網友：被廚房耽誤的畫家

想跳槽偷面試新工作！人事一通電話讓他尷尬了「年終恐不保」

就是這個高氣壓 鄭明典：天氣轉為穩定且持續一段時間

兄弟2人相繼心肌梗塞發作 心導管手術成功保命

單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。