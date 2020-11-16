唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

2020春節、端午節、中秋節、情人節都過完了，接下來還有令人期待的聖誕節，妳依然的閨中待嫁的美女一人嗎？今年只剩1個多月左右，單身的妳還在等待妳的白馬王子嗎？還是處在曖昧中無法確定關係呢？未來的妳還有機會可以遇到心儀的對象嗎？還是真的只能每天求月老賜姻緣？有沒有想過不是月老不幫妳，而是妳不幫自己呢？月老再怎麼厲害，能給的終究是助力，妳若不行動，萬事也難成呀！把握時間與注意事項，還是有機會的。讓我們來看看年底前可望脫單的前五名星座吧！

2020-11-11 15:44