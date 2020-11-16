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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外
唐綺陽星座運勢週報11/16-11/22
重要星象：木土合進三度內，金星天秤衝刺，太陽天蠍最後衝刺。
木土合進三度內，在經歷關鍵事件過後，答案逐漸明朗、情勢迅速變化。金星天秤衝刺，將關係釐清楚、把條件説明白，決定雙方是否繼續或是拆夥。太陽天蠍最後衝刺，金錢、理財方面，投入較大的賭注，或忙於新合作的佈局，銀行、法律相關業者感到忙碌。
工作注意：巨蟹、獅子、水瓶、雙魚
巨蟹：受到長官提拔，表現出色被看見
獅子：做長遠規劃，能夠激起雄心壯志
水瓶：需要奔波異地，或專注於精神價值
雙魚：有結盟的機會，需要整合資源
桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍
金牛：結交新領域的朋友，視野被擴大
雙子：心情有點脆弱，希望得到保護
天秤：跟對方有隔閡，先自我反省一下
天蠍：以柔克剛，才能得到好回應
財運注意：白羊、魔羯
白羊：理清自我身價，有晉升機會
魔羯：拿出專業能力，能提高身價
健康注意：處女、射手
處女：繁忙擁擠的地方，慎防意外
射手：注重休息睡眠，能有好幫助
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