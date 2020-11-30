每日星座運勢／獅子良好的工作態度 使效率大提升

2020-11-30

牡羊座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

財運：★★★★☆

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

金牛座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙子座

管理好情緒很重要。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

愛情運：★★★☆☆

已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。

事業運：★★☆☆☆

玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。

財運：★★☆☆☆

金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

火氣比較大，容易與人挑起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

獅子座

良好的工作態度能使效率大大提高。

整體運：★★★★★

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

處女座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：西南方向

天秤座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00深茄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00象牙白

開運方位：西南方向

射手座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

摩羯座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

事業運：★★★☆☆

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00湖水綠

開運方位：東北方向

水瓶座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

事業運：★★★★☆

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

財運：★★★★☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠

開運方位：正北方向

雙魚座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00苔蘚綠

開運方位：正東方向





