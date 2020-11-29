每日星座運勢／摩羯分享快樂助人氣 異性緣超旺喲

2020-11-29

牡羊座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

財運：★★★★★

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

金牛座

社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

愛情運：★★★★☆

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

事業運：★★★☆☆

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

財運：★★★★☆

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙子座

不錯的一天，心情無比暢快。

整體運：★★★★☆

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

愛情運：★★★★★

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

財運：★★★☆☆

大額支出增加，例如：投資支出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★☆☆

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

財運：★★☆☆☆

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：東南方向

獅子座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

財運：★★☆☆☆

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00碧空藍

開運方位：西南方向

處女座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財運不斷。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：正西方向

天秤座

有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

事業運：★★☆☆☆

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

財運：★★★★☆

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕

開運方位：東南方向

天蠍座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

財運：★★☆☆☆

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

人脈的暢通能帶給你好運氣。

整體運：★★★★☆

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

愛情運：★★★★☆

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

事業運：★★★★☆

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

財運：★★★☆☆

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍

開運方位：東北方向

摩羯座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺喲！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

若想提升自己的人氣，則需多與周圍的人分享你的快樂。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！少勞多穫的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有機會得到禮物或金錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

水瓶座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

事業運：★★★★★

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

財運：★★★☆☆

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

財運：★★★☆☆

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：西北方向





