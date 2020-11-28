每日星座運勢／牡羊動起來提升運勢 考慮長遠計劃

2020-11-28

牡羊座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到舒緩與慰藉。

事業運：★★★★☆

與藝術、創作等活動接觸的機會增加，對事物的看法有煥然一新的感受。

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：正東方向

雙子座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

事業運：★★☆☆☆

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

財運：★★★☆☆

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正北方向

巨蟹座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

事業運：★★★☆☆

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★★☆

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00桐花白

開運方位：正北方向

處女座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

財運：★★★☆☆

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

天秤座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

事業運：★★★★☆

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

財運：★★★☆☆

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

天蠍座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

財運：★★★☆☆

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00秋葵綠

開運方位：正南方向

射手座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正西方向

摩羯座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

事業運：★★★☆☆

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

財運：★★★★☆

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

事業運：★★★☆☆

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

財運：★★★☆☆

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：東南方向





