聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／雙子找商機把握機會 易遇特殊戀情

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-11-27

牡羊座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

愛情運：★★★★★

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

事業運：★★★★☆

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

財運：★★☆☆☆

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

金牛座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

事業運：★★★★☆

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

財運：★☆☆☆☆

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

雙子座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白

開運方位：正北方向

巨蟹座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00深海藍

開運方位：西北方向

獅子座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00羽絨白

開運方位：正西方向

處女座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

財運：★★★☆☆

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：西北方向

天秤座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。單身者易有全新的愛情體驗。

事業運：★★★★☆

今天是學以致用的好日子，有機會表現特殊才藝，令上司、同事刮目相看。

財運：★★☆☆☆

你經手的東西特別容易損壞，所以，今日不適合穿著、佩戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

天蠍座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

射手座

平和交流，切忌言詞太過犀利。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

今天必須積極耕耘才能有收穫，怯懦或是怠惰，小心事務堆積如山。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事易導致虧損，出門在外要保管好貴重物品。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：西南方向

摩羯座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

財運：★★★☆☆

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00石榴紅

開運方位：東北方向

水瓶座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：東南方向

雙魚座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙子找商機把握機會 易遇特殊戀情

2020-11-27 牡羊座 安心顧好自己，不要東想西想。 整體運：★★★★☆ 不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；

12月星座塔羅運勢：天蠍感情甜蜜 水瓶把握機會

不知不覺，已經迎來了2020年最後一個月。這一年的星象十分精彩，年初以土冥相合拉開序幕，而到了年底又以「偉大合相」之木土相合劃上句點。無論如何，在這新舊交替之際，我們都將迎接新的機遇與改變。現在就跟著科技紫微網來看看12月的星座塔羅運勢，抓住年底的好運，奮力向前吧！

測字：悶了一整年？預知年底的好運狂潮

轉眼間又到了2020年年底。今年因為疫情攪局，想必每個人都過得特別辛苦，期待好運的狂潮可以快快降臨。科技紫微網現在就利用測字的神奇能量，探索你今年底的好運狂潮從哪個方面來臨。趕快選一個字，看看結果吧！

不在乎顏值！這些星座最怕伴侶長得太好看？

在挑選伴侶時，長相固然是一個重要的條件，但有些星座可是不太在意對方的外表喔！

你的人生就像一支冰淇淋，頂多兩球 – 談談命宮和身宮的關係

「平淡就是一種幸福」與「人生就是要轟轟烈烈、多采多姿」本就是兩種截然不同的人生觀。沒有絕對的對錯與好壞，只有適合與不適合。

年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

今年2020年，是個多災多難的一年，每個人的工作事業大受影響，財運也受阻無光，大家都期待今年能夠盡快脫離。而到了年底的最後12月，各位們都還是希望自己會有個好運，就算不是賺大錢，也至少能夠翻身吧！我們來看看財運最旺的有哪五大星座吧！

心理測驗／表情符號最常大笑還是考慮？ 了解你的人際關係

每個人都需要面對人際關係，而你和周圍又相處得如何呢？日本媒體「カナウ」日前就分享一則心理測驗，從你最常用哪種表情符號，就能看出你與周遭相處的好不好。

塔羅：穩健起步！小型創業能成功嗎？

不少人有創業的念頭，但是除了能接家業的少數人，大多是從小規模做起，做穩之後逐漸擴大。然而近年經濟不景氣，與其貿然創業，先用小型創業的方式試水溫也不錯。科技紫微網就要帶大家來看看，你投入小型創業會成功嗎？

運氣太背？「3星座」總是遇上渣情人

有些人雖然才貌雙全、個性也好，卻偏偏老是遇上「渣情人」，情路遍體鱗傷，到最後甚至對愛情感到絕望、深深否定自己。同樣是談戀愛，哪些星座似乎天生有吸引渣情人的體質？科技紫微網帶你一起來探討。

上班族必看！最適合12生肖的加薪攻略

最近台灣龍頭企業大幅調薪的消息曝光，對比今年因為疫情而冷清的經濟趨勢，真是令人羨慕不已。不過身為上班族的你也不能妄自菲薄，自己的加薪要靠自己爭取。若你自認貢獻超乎想像，希望順利加薪成功，就趕快來看看科技紫微網給你的加薪攻略吧！

唐綺陽星座運勢週報：射手遇到真命天子 巨蟹財運翻盤機會

太陽進射手，凸顯航空、大型交通及教育等問題。水星天蠍最後衝刺，掌權者、富豪有所感受，秘密的揭露有機會造成命運翻轉。日、火、水相位，帶來災難感或容易急躁，在混亂中要保有判斷力。木土合相近2度20分，注意航空、交通或教育相關的事件發生，對社會大眾產生重大的影響。海王星將順行，雙魚將邁入人生的下一階段。太陽、天王入相150度，面臨現實與未來的雙重考量，不妨開放思維，為自己開闢出新的道路。

殺破狼周運勢／巨蟹職場付出受肯定 5星座認真對發票！

白羊座金錢運方面，金星、水星齊聚在財務宮位，偏財運頗佳，對發票會中獎。但此時金星受到天王星影響，有投資習慣的白羊座，對於某個投資標的躍躍欲試，不過一旦投入資金，將會擠壓到生活費用，還是三思為上。

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。