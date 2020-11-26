每日星座運勢／處女事業利推新企劃 進財機會頗多
2020-11-26
牡羊座
貴人助力強，逢凶化吉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。
愛情運：★★★☆☆
單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。
事業運：★★★★☆
心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00珍珠白
開運方位：正北方向
金牛座
與人配合才能讓工作取得進展。
整體運：★★☆☆☆
事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。
事業運：★★☆☆☆
容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
財運：★★☆☆☆
想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：20:00-22:00遠洋藍
開運方位：正東方向
雙子座
不畏懼失去，才易有所得。
整體運：★★★★☆
愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。
愛情運：★★★★★
愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。
財運：★★★☆☆
慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-10:00辣椒紅
開運方位：東南方向
巨蟹座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。
事業運：★★☆☆☆
很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。
財運：★★☆☆☆
對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00朝霞紅
開運方位：正南方向
獅子座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。
事業運：★★☆☆☆
盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。
財運：★★★☆☆
心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白
開運方位：東南方向
處女座
運勢頗旺的一天。
整體運：★★★★★
有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。
愛情運：★★★☆☆
渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
事業運：★★★★★
事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。
財運：★★★★★
今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
天秤座
不安全感襲上心頭，常感小人作祟。
整體運：★☆☆☆☆
情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！
財運：★☆☆☆☆
與朋友調度金錢易心生虧欠。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00象牙白
開運方位：正北方向
天蠍座
運勢起伏，多給自己打氣。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。
事業運：★★☆☆☆
挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！
財運：★☆☆☆☆
今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
射手座
結打得越久，越難解開。
整體運：★★★★☆
兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。
事業運：★★★★☆
頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。
財運：★★★☆☆
今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00可可棕
開運方位：西北方向
摩羯座
戶外休閒能緩解疲勞。
整體運：★★★☆☆
別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。
愛情運：★★★☆☆
能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。
財運：★★☆☆☆
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00石榴紅
開運方位：西北方向
水瓶座
今天你顯得特別節儉。
整體運：★★★☆☆
很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。
事業運：★★★☆☆
頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。
財運：★★★★☆
採取速戰速決的投資戰略容易進財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00青金石藍
開運方位：正北方向
雙魚座
心中有目標，積極向前行。
整體運：★★★★☆
工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。
愛情運：★★★★☆
今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。
事業運：★★★★☆
易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。
財運：★★★☆☆
花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
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