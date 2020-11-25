每日星座運勢／雙魚出門在外利洽商 態度獲得肯定

2020-11-25

牡羊座

守口如瓶可避免惹禍。

整體運：★★★☆☆

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00深茄紫

開運方位：東北方向

金牛座

心情不好，也不要表露出來！

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00雪花銀

開運方位：東南方向

雙子座

要求有些過高。

整體運：★★★☆☆

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

事業運：★★★☆☆

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00鈦晶金

開運方位：正南方向

巨蟹座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★★★☆

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

財運：★★★☆☆

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

獅子座

忌衝動，留意人情往來。

整體運：★★☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

事業運：★★☆☆☆

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

財運：★★★☆☆

膽大心細，投資注意看好大方向！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00香吉士黃

開運方位：正北方向

處女座

愛情運迅速升高！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

財運：★★☆☆☆

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00金桔綠

開運方位：正北方向

天蠍座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：正西方向

射手座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00臘梅白

開運方位：正南方向

摩羯座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：正東方向

水瓶座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日在工作上容易有粗心大意的傾向，在處理契約文書、票據相關事務時要特別小心。

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀

開運方位：正南方向

雙魚座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：東南方向





