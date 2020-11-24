每日星座運勢／金牛事業多元化運作 情人攜手扶持

2020-11-24

牡羊座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00秋葵綠

開運方位：正西方向

金牛座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★★

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

愛情運：★★★★☆

變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

財運：★★★★☆

財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

事業運：★★★☆☆

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

財運：★★★☆☆

在投資前應多請教有經驗的前輩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：正東方向

獅子座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00艷棗紅

開運方位：西北方向

處女座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：東北方向

天秤座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00大理石灰

開運方位：正東方向

天蠍座

為了別人的事而辛苦奔波。

整體運：★☆☆☆☆

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕

開運方位：東南方向

射手座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

事業運：★★☆☆☆

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

財運：★★★☆☆

切記小賭怡情，大賭就傷心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00冷泉藍

開運方位：東南方向

摩羯座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00乳酪白

開運方位：西北方向

水瓶座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃

開運方位：東南方向

雙魚座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00艷棗紅

開運方位：西北方向





