每日星座運勢／射手工作獲展現才能 好運接連不斷

2020-11-23

牡羊座

注意自己的言行。

整體運：★☆☆☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

財運：★☆☆☆☆

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00青金石藍

開運方位：正東方向

金牛座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

事業運：★★★☆☆

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00硃砂紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

財運：★★☆☆☆

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

獅子座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00萊姆黃

開運方位：正南方向

處女座

找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

愛情運：★★★☆☆

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

事業運：★★★★☆

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

財運：★★☆☆☆

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00硃砂紅

開運方位：東北方向

天秤座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

射手座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的向外活動唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯。競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點。遇到困難，就請上司從中協助囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小費神、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：東南方向

摩羯座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

事業運：★★★★☆

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

財運：★★★★☆

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00遠洋藍

開運方位：東北方向

水瓶座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：西南方向





