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心理測驗／惡夢驚醒夢見了什麼？ 了解自己的內心渴望

聯合新聞網 / 綜合報導
做惡夢夢到了什麼呢？結果將反映出你內心的渴望。圖片來源／ingimage
做惡夢夢到了什麼呢？結果將反映出你內心的渴望。圖片來源／ingimage

心理學家認為，夢是一個人潛意識的展現。透過分析夢境，更能了解人的潛在渴望。日本網站「FYTTE」近日就分享一則心理測驗，根據不同的「惡夢」，可以看出你內心最渴望的東西是什麼。

問題：你被惡夢所驚醒，請問那是什麼樣的惡夢？

A　被可怕的東西追著跑

B　自己過世

C　害怕的事情成真

夢到A被可怕的東西追著跑的你，渴望的是能夠放鬆的時刻。你或許是個負擔很多，壓力相當沉重的人，近來飽受各種困擾，而沒有能夠鬆口氣的時候。若是這樣下去，你的心理狀態也會慢慢拖垮身體的，不如去找些好吃的東西，或者按個摩泡個溫泉，讓自己放鬆一下吧。

夢到B自己過世的你，渴望的是嶄新的人生。也許你此時正開啟，或經歷著人生變換的時期，好比說轉換工作跑道、學習新事物等等。雖然死亡聽起來有點不吉利，但其實也代表著新生。試著抱持著自信，勇敢向前，說不定能迎來另一片美好的天空。

夢到C害怕的事情成真的你，渴望的是一切照常進行。事實上，在夢裡所遇上的失敗，很可能是你的「預知」，早先一步看到事情的發展，進而提醒你必須在來得及前制定好對策，因此雖然說是「惡夢」，但其實是件幸運的事也說不定。趁著還沒忘記夢裡的內容，趕快採取行動吧。

夢境 心理測驗

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