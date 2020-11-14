心理測驗／惡夢驚醒夢見了什麼？ 了解自己的內心渴望
心理學家認為，夢是一個人潛意識的展現。透過分析夢境，更能了解人的潛在渴望。日本網站「FYTTE」近日就分享一則心理測驗，根據不同的「惡夢」，可以看出你內心最渴望的東西是什麼。
問題：你被惡夢所驚醒，請問那是什麼樣的惡夢？
A 被可怕的東西追著跑
B 自己過世
C 害怕的事情成真
夢到A被可怕的東西追著跑的你，渴望的是能夠放鬆的時刻。你或許是個負擔很多，壓力相當沉重的人，近來飽受各種困擾，而沒有能夠鬆口氣的時候。若是這樣下去，你的心理狀態也會慢慢拖垮身體的，不如去找些好吃的東西，或者按個摩泡個溫泉，讓自己放鬆一下吧。
夢到B自己過世的你，渴望的是嶄新的人生。也許你此時正開啟，或經歷著人生變換的時期，好比說轉換工作跑道、學習新事物等等。雖然死亡聽起來有點不吉利，但其實也代表著新生。試著抱持著自信，勇敢向前，說不定能迎來另一片美好的天空。
夢到C害怕的事情成真的你，渴望的是一切照常進行。事實上，在夢裡所遇上的失敗，很可能是你的「預知」，早先一步看到事情的發展，進而提醒你必須在來得及前制定好對策，因此雖然說是「惡夢」，但其實是件幸運的事也說不定。趁著還沒忘記夢裡的內容，趕快採取行動吧。
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