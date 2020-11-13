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小孟塔羅：主動出擊吧！測你年底「桃花落何處？」

聯合新聞網 / 小孟
快年底了，你的桃花會在哪裡出現呢！？ 美聯社
快年底了，你的桃花會在哪裡出現呢！？ 美聯社

六、七年級生應該還記得，荷花荷花幾月開的遊戲，那是一群人把鬼圍在中間走動，循序問鬼一月到十二月開不開，鬼閉上眼睛說開後其他人不動，若鬼猜中後方人便贏了的遊戲。對於想談戀愛的單身朋友來說，最想知道的是桃花桃花幾月開？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，快到年底了測桃花落何處？

塔羅牌圖作者：Shela & Sonia(cute cat tarot)




A：貴人指路。(教皇牌正位)

牌面上貓咪載頂端十字帽，對前方的二貓宣揚理念。

A：貴人指路。(教皇牌正位)
A：貴人指路。(教皇牌正位)

這張牌表示單身者，桃花將落在他人介紹。因此，當有人主動介紹對象給你認識時，務必放開心胸先去再說，讓懂你的人助你一臂之力。你也可以廣發英雄帖，請朋友幫忙介紹好對象，這樣他們才知道如何你。小孟老師在此提醒你，別忽略你潛在人際圈的力量唷！

B：活動聚會。(錢幣十正位)

牌面上貓咪臥躺在地板上，望著十枚相同花紋的拱門。

B：活動聚會。(錢幣十正位)
B：活動聚會。(錢幣十正位)

這張牌表示單身者，桃花將落在聯誼活動。還不趕快google一下，近期舉辦的聯誼場有哪些，點選報名頁面填寫參加吧！大多會參加此活動的人，都是想找穩定關係的人，踩雷的機率相對較小。小孟老師在此提醒你，別忘了還有付費的專業媒合單位，可以依照你的需求配對唷！

C：療癒身心。(寶劍六正位)

牌面上二貓坐在船上，有配備救生圈可安心搭乘。

C：療癒身心。(寶劍六正位)
C：療癒身心。(寶劍六正位)

這張牌表示單身者，桃花將落在療癒過後。根據吸引力法則的述說，你想什麼便會吸引到什麼。倘若你身上有感情創傷，抑或是對某人的執念過強，都會強烈影響到你的感情。小孟老師在此提醒你，無論是心理醫生諮商，還是身心靈老師的協助，都會為你帶來良性的改善。

D：網際網路。(星星牌正位)

牌面上貓咪躬身撅屁股，目不專睛盯著天上的星星。

D：網際網路。(星星牌正位)
D：網際網路。(星星牌正位)

這張牌表示單身者，桃花將落在網路認識。拜網路科技發達所賜，想要認識結交新朋友，下載交友app或社群平台，不過滑滑手指幾分鐘的事。但要從茫茫人海中，識別找出合適的對象，恐怕不能立竿見影了。小孟老師在此提醒你，感情投資有好有壞，小心才能駛得萬年船。

E：自我創造。(聖杯一正位)

牌面的貓咪躺在水杯旁睡覺，白鳥咬著東西停在杯緣處。

E：自我創造。(聖杯一正位)
E：自我創造。(聖杯一正位)

這張牌表示單身者，桃花將落在投資自己後。花若盛開蝴蝶自來，請你先把自己照顧好，請給自己一些時間，補足自身不足之處，養分會一點一滴蘊藏，直到含苞待放的到來。小孟老師在此提醒你，每個人都想遇到對的人，與其不斷碰運氣嘗試，還不如讓自己成為那個人。

愛情 星座運勢

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