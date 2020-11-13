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心理測驗／三角體是派對帽或交通錐？ 測出你適合哪類型工作

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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有時我們選擇工作，工作內容到底如何，遠比有多少薪水還重要得多。然而該如何找到適合自己的工作，卻也不是一件容易的事。日本網站「shinri」近日就分享一則心理測驗，可以分析出自己到底適合怎麼樣的工作。

請問下圖中的東西，你直覺認為它是什麼呢？

圖中的東西是什麼呢？答案將反應出你適合什麼工作。圖擷取自shinri
圖中的東西是什麼呢？答案將反應出你適合什麼工作。圖擷取自shinri

A 放在道路上的交通錐

B 派對上戴的三角帽

C 類似聖誕樹的裝飾

D 照亮舞台的燈光

選擇A放在道路上的交通錐的你，適合幫助他人，讓生活更加多采多姿的工作。好比說設計家園、重整街區店面，或者精心打造手機、餐具或飾品等等的工作。若是你還沒找到工作，可以想想「如果有這個的話一定會更方便」的東西是什麼，說不定巧思馬上就湧出來囉。

選擇B派對戴的三角帽的你，適合當一個娛樂他人的表演者。好比說唱歌跳舞、逗人歡笑，又或者使人感動、振奮的那種角色。其實你自己就是個感性的人，或許也因此有著些纖細的煩惱，不過整體來說，你個性仍算是積極開朗，突破自己困難的同時，也將之轉為你藝術的養分吧。

選擇C類似聖誕樹的裝飾的你，適合從事研究，讓世界更加進步的工作。或許是關於救人一命的超特效藥，也或許是未知領域的探索，甚至是人類語言的進程，這都可能是你研究的標的。因為你總能冷靜客觀的判斷眼前狀況，所以投入研究之下，必能產生豐碩的成果。

選擇D照亮舞台的燈光的你，適合從事找出千里馬，培養人才的職業。好比說經營管理方面，或者教育圈子。你很懂得如何鼓勵他人，促成他人努力向上的決心，而你也會扮演好支持者的角色，讓對方發揮最徹底的實力。這無關金錢，而是你與生俱來的使命感所致。

圖片來源／ingimage
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心理測驗 職場

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