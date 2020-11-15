殺破狼周運勢／處女座轉跑道趁現在 天秤座有桃花選擇

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，投資理財可在此時重新佈局，買些可長期持有的標的。無投資習慣的白羊座，信用卡分期付款會在此時還完。新月期間，可許下金錢、投資、理財相關事宜，會有良好能量幫助。

健康運方面，火星在命宮開始順行，水星也在疾厄宮位順行，原來一直沒起色的小毛病終於有改善的跡象。沒有病痛的白羊座，也可在此時開始運動健身，免疫力與體態可因此越來越健康。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星持續受到志業宮位的木星、土星、冥王星影響，工作忙碌，無法好好與喜歡的人見面約會，甚至有很多重要的日子都得取消雙方約定好的活動，內心十分鬱卒。

工作運方面，在志業宮位的木星、土星、冥王星受到金星影響，同事或是上司屬於較為愚昧懶惰的狀態，許多事情都擺爛不處理，令你看不下去，但若是貿然跳下去處理，會有背不完的黑鍋，管閒事前請三思。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，別老是口是心非、愛唱反調，你會發現對方有很多地方都在讓著你，那是出自於對你的愛。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得新月的祝福，兩人有所進展。

學業運方面，在學業宮位的木星、土星、冥王星與人際關係宮位的海王星有良好連結，功課或是作業遇到瓶頸，會有貴人出手點你一下，突破盲點。依靠團隊的合作、分工，專題才能順利完成。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到海外宮位的木星、土星、冥王星影響，由於國際局勢不太穩定，目前有許多工作無法順利進行，每天到辦公室都沒什麼可忙的，對於目前無事可做的狀況感到焦慮。

健康運方面，金星在健康宮位行進，同時在命宮的天王星受到水星影響，此時當心扁桃腺發炎，造成喉嚨沙啞，無法好好說話。季節開始變涼，感冒機率較大，出門多帶件外套。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，工作會有新的開始，會開始執行新的職務，或是接到新案子，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星恢復順行，並脫離不良相位的影響，許多人過去對你的誤會都能在此時冰釋前嫌，過去有些不好的形象也能沉冤得雪，朋友變多了，敵人自然就變少了。

本週須注意的部分

感情運方面，本週尚在戀愛宮位的金星受到慾望宮位的木星、土星、冥王星影響，有人對你表達好感，卻可能是在覬覦你肉體或金錢。如果會想拉你加進直銷組織，或是推銷投報率不佳的金融商品，還是小心為妙。

金錢運方面，在財務宮位的木星、土星、冥王星受到金星影響，在吃喝玩樂與享受方面的開銷太多，甚至造成嚴重的負債。有投資習慣的雙子座，炒短線投報率不成比例，甚至套牢在高點，沒有出脫的好時機。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時在戀愛宮位的水星受到天王星影響，會在兩個有好感的對象中選擇一個適合自己的人穩定下來。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會做出最好的選擇，受到新月的祝福。

工作運方面，在志業宮位的火星脫離不良相位的影響，辦公室討厭的主管或是同事在此時離職或是請長假，留下許多事情要你收尾，但耳根子清靜很多，工作效率加速。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，出門逛街、遊玩會遇到精神異常的人跟你搭訕或是挑釁，千萬不要搭理這些人，保持冷靜到安全的地方，才不會無端惹上麻煩。

家宅運方面，本週尚在家宅宮位的金星受到木星、土星、冥王星影響，雖然很想宅在家中發懶，卻有必須要換的傢俱與家電，得出門一趟。某些巨蟹座和伴侶需要與雙方家庭與家宅的問題不斷溝通，無法平靜過自己的小日子。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，需要搬家的獅子座此時會找到不錯的物件，並很有效率地搬家。不需要搬家的獅子座，與家人溝通一些問題會有進展。新月期間，可許下家庭與家宅方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，會有額外的外快可接，手上資金十分充沛。有投資習慣的獅子座，一直沒有理會手上的投資標的，不知不覺漲了不少錢，不妨查查帳戶，也許趁現在賣掉可以小賺一筆。

本週須注意的部分

工作運方面在志業宮位的天王星受到水星影響，此時會覺得人言可畏、三人成虎，莫須有的事情會被人越傳越難聽，必須出來澄清無稽的傳言。某些獅子座一時嘴快，不小心得罪了重要的人士或廠商，合作會有變數，須謹言慎行。

旅遊運方面，尚在旅遊宮位的金星受到健康宮位的木星、土星、冥王星影響，休假已經計劃好很多重要的旅程，卻可能在途中突然生病、吃壞肚子，只好一直在飯店躺著休息，十分掃興。

處女座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會在此時開始學習某個新的科目或技術，同時會希望朝向專業的方向發展。新月期間，可許下學習、考試方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作宮位，新月發生在面試宮位，想轉換跑道的處女座，會有不錯的單位或公司找你面試，請好好把握機會。工作穩定的處女座，洽談新案件順利，很快就能簽約，新月期間，可許下面試、簽約相關的願望，工作會有很好的進展。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星本週尚在金錢宮位行進，受到玩樂宮位的影響，會花很多錢在吃喝玩樂享受上，花錢有些奢侈，甚至會擠壓到生活費用。有投資習慣的處女座，財務宮位持續受到火星的影響，投資標的指數直直落，內心在淌血。

感情運方面，在戀愛宮位的木星、土星、冥王星受到金錢宮位的金星影響，花了很多錢討好喜歡的對象，可是對方卻不太領情。某些處女座則是在小孩或寵物身上砸很多錢買些小玩具，但孩子似乎不太喜歡這些東西。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在在金錢宮位，收入有增加的趨勢，可能會多接一些兼職，或是工作有額外的加給，某些天秤座會在此時調薪。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會有良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星尚在命宮行進，同時在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，和喜歡的人終於能和平相處，雙方誤會冰釋，關係進展快速。單身的天秤座目前週遭有許多桃花選擇，不過會一直想保留曖昧的空間比較安全。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星、土星、冥王星受到金星影響，對家人的關心卻常常換來冷漠的回應，但有很多責任都落在你肩上，會覺得心很累，有時會想離家出走幾天，出去透透氣。

健康運方面，在疾厄宮位的天王星受到水星影響，當心病毒感染，扁桃腺有發炎的現象。金星本週尚在命宮行進，當心天涼感冒，喉嚨容易失聲。海王星在健康宮位行進，會顯得較為嗜睡，精神狀況不佳。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在命宮，並與學習宮位的木星、土星、冥王星呈現良好連結，不論是工作上、學業上，或是生活上都有需要更新的技能，此時開始學習新的事物，將來受用無窮，新月期間許下各種願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的火星脫離不良相位的影響，職場內的風風雨雨暫時告一段落，雖然忙碌的日子依舊，由於不再有許多紛亂的問題來打擾，做事情比較能專心。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到命宮的水星影響，不論你有什麼樣的想法，喜歡的人總愛跟你唱反調，不會袒護自己，總覺得與對方溝通很無力，做什麼事情都被否定。

交通運方面，在交通宮位的木星、土星、冥王星受到金星影響，上班、重要的約定或是課程常常因為突發事件而遲到，耽誤的時間其實都要付出相對的成本，會因此錯過重要的資訊，造成許多事務連接不順。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時在戀愛宮位的火星脫離不良相位的影響，和喜歡的人心有靈犀，很多事情都非常有默契，新月期間，可許下任何願望，都可心想事成。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的木星、冥王星有良好連結，家人在經濟上會給予你很多支援，生活無虞。某些射手座會把手上閒置的空間或房屋順利出租，增加被動性收入。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到金錢宮位的木星、土星、冥王星影響，交際應酬的邀約太多，開銷也特別大。跟朋友們出門會享受較為昂貴的服務，或是奢華的美食，卻影響到生活費用，平常只能吃土過日子。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，有些刺耳的言語會使你對於目前的工作心灰意冷，想休個長假調整情緒，甚至會有辭職、轉換跑道的想法，但倦勤只是一時的，為了生活，還是要努力堅守目前的崗位。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入新的社交圈，結交新的朋友，結識貴人。新月發生期間，可許下與人際相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與木星、土星、冥王星有良好連結，同時家庭宮位的火星脫離不良相位的影響，不妨與家人一起出門遊覽，可舒緩先前緊張的關係。某些摩羯座習慣自己出門踏踏青，可清理掉內心的負面情緒。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到水星影響，看到喜歡的對象手機傳來曖昧的訊息，對方疑似有心靈出軌的現象。某些摩羯座則是會有兩個以上的曖昧對象經常傳訊息聊天，但這樣的行徑可能會讓某方發現，最後被封鎖聯絡。

工作運方面，在志業宮位的金星受到木星、土星、冥王星影響，目前站在一個光鮮亮麗的位置，是下了很多苦功換來的。現在感覺累了，卻無法說走就走，必須擔負著支撐整個組織的重要角色。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，職務或工作內容會有一個全新的開始，在職場的角色也會變得吃重。新月發生期間，可許下與工作、成就、事業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與志業宮位的太陽有良好連結，因為工作的異動，有調薪的趨勢，收益增加，感覺生活變得比較寬裕。某些水瓶座會趁著各種週年慶活動，大手筆花錢血拼，獲得的優惠讓你覺得賺到。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星、土星、冥王星受到本週尚停留在遠行宮位的金星影響，與喜歡的人分隔兩地，無法見面，會開始懷疑這段戀情能否維持。一直生活在一起的水瓶座，則可能會覺得與另一半貌合神離，心靈沒有交集。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，居住環境受到鄰居的噪音干擾，怎麼抗議都不見改善。某些水瓶座會因為工作需要，常常到外地出差，每天醒來都不知身在何處，有種居無定所的感覺。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會在此時決定一個研究題目，或是專攻某個專業項目，學業成績有進步的趨勢。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星本週尚停留在財務宮位，同時在金錢宮位的火星脫離不良相位的影響，很多金錢都花在在交際應酬上，但也收到對等的回饋。有投資習慣的雙魚座，投資標的止跌回升，可在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，本週尚停留在慾望宮位的金星，受到人際關係宮位的木星、土星、冥王星影響，單身的雙魚座，最近特別空虛寂寞覺得冷，容易與朋友擦槍走火，發展一夜情，但這可能會影響雙方日後的關係。

工作運方面，在面試宮位的天王星受到專業宮位的水星影響，面試新工作，專業能力受到挑剔，使得你對於尋找新工作沒了自信。工作穩定的雙魚座，與人溝通不良，言語表達上容易令人產生誤會。

自信。工作穩定的雙魚座，與人溝通不良，言語表達上容易令人產生誤會。

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