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拜月老有用嗎？年底前可望脫單的星座女TO5 動起來動起來！

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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2020春節、端午節、中秋節、情人節都過完了，接下來還有令人期待的聖誕節，妳依然的閨中待嫁的美女一人嗎？今年只剩1個多月左右，單身的妳還在等待妳的白馬王子嗎？還是處在曖昧中無法確定關係呢？未來的妳還有機會可以遇到心儀的對象嗎？還是真的只能每天求月老賜姻緣？有沒有想過不是月老不幫妳，而是妳不幫自己呢？月老再怎麼厲害，能給的終究是助力，妳若不行動，萬事也難成呀！把握時間與注意事項，還是有機會的。讓我們來看看年底前可望脫單的前五名星座吧！

TOP 5 : 天蠍座

單身的天蠍座，在今年對感情方面有很多想法跟期待，無奈上半年的感情很苦悶，甚至沒有什麼異性緣。在下半年情況應該有好轉的跡象，會收到對象的示好，而且這個人可能早就認識了，曖昧虛虛實實，或許早就被妳吸引了，端看妳是否願意投入。

在9月底，木星和土星順行之後，單身天蠍愛情發生了轉機，身邊會出現多個曖昧對象，請不要排斥接受新對象，包括原本就認識的職場夥伴，也可能突然發現妳的好。如果妳們想進一步認識，只要稍微主動，就有機會得到心儀對象的積極回應，請好好經營妳的愛情關係，更有可能在11月底，金星進入天蠍之後，昇華彼此的愛情，很有機會脫單喔! 有伴侶的天蠍，請把握接下來這10月到年底這段時間，因為接下來的日子，在木星的影響下，妳可能會做出重大決定，更有可能突然想走入婚姻。

2020年底前，請捍衛自己的愛情，做出更實際的行動，將虛幻轉為真實愛情。

TOP 4 : 獅子座

獅子座2020年的感情比較屬於倒吃甘蔗類型，上半年身邊朋友很力挺，相繼介紹了很多對象，本身也容易透過社團、公司、網上的方式認識新朋友，而且對方條件都滿出色的，就因為如此，所面對的挑戰與競爭卻也少不了，在努力之下，下半年困擾減少後，脫單成功的機率大增。

9月底木星土星陸續順行，情感上的阻礙就隨之減少。單身的女性10月中出現水星逆行，在感情上不太能掌握主導權，即便有認識的新對象，自己也很心動，但因為不確定對方想法，所以不太容易主動出擊，所以這段期間用平穩且舒適的方式靠近對方。10月28日，水星落入天秤座，雖然依舊是逆行狀態，但這會時增強了獅子座戀愛的慾望，建議好好思考彼此的關係，你會發現到自己對某人的想法慢慢產生微妙的改變了。11月28日，金星出現在天蠍座，催化獅子的占有慾，在感情上會想要更進一步有所努力。12月17日和19日，土星和木星相繼於進入婚姻宮後，如果有談論到婚姻的朋友，先前的努力可望有開花結果的好消息出現。

單身的獅子座在10月～2020年底，只要掌握住機會，今年將是幸運的一年。

TOP 3 : 射手座

今年2020年很適合射手座談情說愛，也是容易脫離單身的好時機，如果想奉子成婚，也有好消息出現。上半年沒把握住機會的妳，到了下半年，戀愛運勢更強，特別是年底這段時間，可得加把勁了，因為好時機不會常常出現的。

年中的時候，金星就進入射手座的感情宮位，為戀愛點燃火苗了，戀愛烈車已發動。6月28日火星進入射手座的娛樂宮，維持半年，使得射手座更加想戀愛，讓愛情的火苗快速長大，容易有曖昧、桃花和戀情的出現。11月30日的月蝕，加強了射手座感情的溫度。2020最後一班愛情烈車，沒趕上的，請把握好，因為12月起可能會有閃婚的好消息出現。

因為戀愛運爆發，會出現舊情復燃的情況，也可能愛上不該愛的人，或陷入三角關係，還可能出現年紀相差懸殊的戀愛情況，所以想脫單的妳，可得好好挑選對象了。

TOP 2 : 天秤座

今年天秤座的人，桃花運來得比較晚一點，因為大部分時間都在忙工作，所以無暇顧及愛情。上半年也比較情緒化，使得狀態不是很好，看事情也容易想太多，導致桃花很難留在身邊，甚至會跟前任有牽扯不清的情況。下半年剛開始的那段時間，因為各大行星逆行的關係，因此也不是開展戀情的好時期。

到了6月28日，火星進入婚姻宮，會點燃天秤座的戀愛火焰，產生了加分的作用，而且時間停留長達半年以上。現在10月下旬可就多留心了，想必桃花已經來臨。職場中的天秤為工作而奔波，會結識一些新朋友，在這些朋友中，會有適合戀愛的對象。到了11月出現，身邊的親朋好友會很樂意幫你牽線、介紹對象，桃花將會朵朵開，建議妳可以接觸看看，如果願意接受相親，有機會遇到未來的另一半，尤其是12月份，遇到正緣的可能性最大，到時可就要開始煩惱要選擇誰了，因此決定權在妳手上。

TOP 1 : 雙魚座

2020年桃花好機會一直都在，身上有桃花的氣息，使得人見人愛，能見度也高。雙魚座還單身的女性，接下來的這2個多月可要好好保握，這是脫單的好機會，只是雙魚座比較害羞，容易錯過時機，所以重點在於妳要不要而已。

在11月中旬到年底這段時間，水星進入天蠍座，這時會讓妳的溝通更加順暢，講話更動聽。當有人幫妳介紹或朋友邀約聚會的時候，請千萬不要拒絕，對方很有可能被妳所吸引喔! 另外因為下半年整體運勢變好的情況下，環境上接觸人的機會也多了，認識的圈子也變大了，自然的可以好好挑選心儀的對象，若是喜歡，主動出擊也是個機會。也建議妳可以從網路上交友，一樣有機會遇到不錯的對象。

在2020年的尾聲，多走動，多到戶外廣結善緣，勸戒個性膽小的雙魚座，為了愛情，勇敢出擊吧！

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