塔羅：生活沒有火花？測是什麼阻礙你的桃花運
【文‧科技紫微網】
同樣是單身，有的人身邊桃花不斷，可供選擇的對象用一隻手還不夠數。而同樣單身的你，卻連個相互試探的曖昧對象都沒有，生活沒有一點火花。到底是什麼阻礙了你的桃花運，害得你遲遲無法脫單呢？就用占卜來弄個清楚吧。
占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「是什麼阻礙我的桃花運？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。
答案分析：
選擇牌1：倒吊人
防備心重
有沒有人跟你說過，你的防備心太重了？哪怕你看起來很合群，實則內心築有一道高牆。對於飛來的桃花，你的第一反應總是警惕，總是懷疑對方只是玩玩而已。
當你無法做出判斷的時候，你就會主動保持安全的距離，甚至對於有好感的人，你也顯得很被動。除了害怕失去主導權，也害怕受到對方拒絕。但是，唯有放下防備，才能讓人有機會接近你、瞭解你喔！
選擇牌2：錢幣八
忽略感情
你在學業或者事業上的付出比一般人多很多，以至於沒有費太多時間好好正視自己的感情問題。或許你有過不太好的感情經歷，所以有意無意的不去想感情的事，或者說你有點逃避心理。
一顆上鎖的心，怎麼看得見身邊的桃花呢？逃避其實是沒有用的，不去解決問題，問題只會越來越嚴重。少在乎別人的看法，跟隨自己的心走，坦然面對自己的感情吧。
選擇牌3：惡魔
理想主義
你可能偶像劇看多了，容易受幻想左右，對於愛情抱有過高的期待，甚至有點脫離現實。對未來的另一半有很多設想，但是符合你期待的人卻遲遲不出現。你時常告訴自己不要操之過急，又時常陷入焦慮。
不要對未來設限，現實和理想總有一定差距，適當降低自己的標準，太多條條框框的標準會阻擋愛情的發生哦。
選擇牌4：聖盃十
沒有分寸
其實你並不缺桃花，說不定有很多人在角落偷偷喜歡你，卻不敢表露。你是一個很有魅力的人，平時也很好相處，對待身邊的人都很友好，甚至到了沒有分寸的地步。
正是這樣，常常給人造成你不缺桃花還有點花心的印象，喜歡你的人覺得自己沒戲好唱，所以也提不起勇氣主動追求你，怕到手以後又被別人拐跑。
所以，對於不感興趣的異性，還是適當保持距離，當斷則斷吧！免得因為爛桃花擋住你的視線，耽誤了你的正緣喔！
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