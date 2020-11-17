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測字：首購族注意！2021年是買房好時機嗎？

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房子是心靈的歸宿，是人生的居所。買房是人生大事，所以購買的時機當然很重要！尤其對於第一次買房的首購族來說，2021年究竟是不是買房的好時機呢？科技紫微網現在就透過四字測算，為你預測購房機運。

　

測字選項：

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結果分析：

　

選「亭」：利觀望，不宜入手

你選擇的是「亭」字，這預示著明年買房運勢平平，不利於急購首套房。特別是在資金緊張的情況下，更不宜匆忙購房，以免入不敷出，壓力巨大，影響生活品質。明年是觀望期，多觀察、瞭解市場動態為宜。可先做好規劃，提前考慮環境、價位、便利度等。

　

選「臺」：賺錢、存錢為上策

一個「臺」字，透露出明年購房運勢低迷，不宜跟風買房。特別是遇到房產市場動盪、房價猛漲之時，更是要冷靜理性評估，切莫衝動購入，易後悔。明年還是把重心放在賺錢、存錢為宜，備足資金，默默觀察市場，靜待購房好時機。

　

選「樓」：買房正當時

從你選的「樓」字來看，反映出明年買房運勢佳，正是購買首套房的時機，易買到稱心如意的好房子。經過理性評估後，該出手時就出手。特別是對於環境佳、地段好、基礎設施齊全的房子，切莫猶豫不決，一旦錯過，機會難再來。

　

選「閣」：助力強可首購

一個「閣」字是在告訴你，明年買房運不錯，若是有強大的外力援助，將有機會購買首套房子。若看中不錯的房子，可尋求家人親友援助，並聽聽他們的意見與建議。如果家人大多數覺得好、大力支持你，且在你需要資金周轉時，願意給你金援，方可大膽購入。

　

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