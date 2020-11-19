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甜蜜還是摩擦多？婚前該同居嗎 這些星座告訴你答案

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

在這思想開放的年代，情侶有可能為著各種考量，像是省房租、方便照顧……而決定同居。只是，這樣的方式不見得適合每一對伴侶喔！同居意味著兩人相處更緊密，這一來，到底會是甜蜜多、還是磨擦比較多呢？從星座就可以曉得了，趕快跟著科技紫微網來一探究竟吧！

　

同居的好處：

　

一、可以省錢

許多到外地打拼的情侶們，選擇同居的原因是為了省錢。畢竟房租那麼貴，兩人住在一起，不但可以分擔租金，連水電、網路費用也可以共享，省錢之外還可以天天見面，多好啊！

最適合這個優點的星座，應該就是金牛座了。金牛座談戀愛多半是以婚姻為前提，同居省下來的居住費用，以後可當作買房子的資本；而下班回家直接就可以約會，對工作一整天後懶得移動的金牛來說，這點真是太棒了！

　

二、不怕寂寞有人陪

對於害怕孤單的人來說，一打開家門，面對空蕩蕩的房間，會格外感到寂寞；即使有戀人，也無法天天待在一起。如果同居了，回到家裡就有個伴可以講話，就算偶爾小吵小鬧，也總比自己一個人好。

最適合這個優點的星座，應該就是雙魚座了。雙魚座個性較為脆弱，非常害怕孤單，又喜歡依賴人家。自己一個人的時候，他們特別容易感傷與失落，所以同居對雙魚來說，回家後能有個伴，真好！

　

三、膩在一起好甜蜜

一旦同居了，除了工作、上課以外的時間，幾乎是天天膩在一起！相處的時光可以讓兩人共同料理餐點、深入探索彼此的興趣、甚至一同為人生目標前進。

最適合這個優點的星座，應該就是巨蟹座了。巨蟹座渴望獲得一個家，因為家庭能夠為他帶來安定的力量。就算包攬很多家務、或者必須擔任照顧對方的角色，巨蟹座都能夠從這種付出中獲得養分，感情在相處中也就會日漸茁壯。

　

同居的壞處：

　

一、花更多錢

是的，你沒看錯！有些人同居可以省錢，有些人同居之後卻花更多錢。比方說，久久見一次的約會，那樣的花費遠少於同居後三天兩頭就要吃好料的日子；久久見一次，為了營造驚喜感所需要的費用，跟天天膩在一起要花費的精神與金錢肯定少很多。

這樣的情形就像是獅子座。喜歡吃好用好的獅子座，怎捨得讓同居的情人吃苦？所以，他看到家裡缺什麼，立刻掏腰包補上；對方想吃什麼，他立刻帶出門吃上一頓。更別說天候不佳，開車接送時所花的油錢。獅子座總是在同居後，才發現荷包縮水了！

　

二、私人空間與時間變少

兩人選擇同居之後，無疑就是把彼此最真實的那一面呈現給對方。除了上班以外的時間，幾乎都是與對方在一起，這對喜愛自由的人來說，恐怕會覺得壓力很大。

熱愛自由的射手座就容易遇到這樣的瓶頸。想跟朋友出去嗨通霄、想在下班後放輕鬆狠狠打電動，但是轉頭卻看到對方那雙超殺的眼神，就會開始懷疑起人生，是不是不該這麼早就想不開選擇同居，限制了自己的行動自由。

　

三、放大對方缺點

與其說放大對方缺點，正確的說，同居讓彼此的距離太靠近，以至於同居前沒看清楚的缺點，同居之後更明顯了。而且，有些本來可以忍受的小毛病，同居前久久看一次，同居之後卻得天天看，這對處事態度追求完美的人來說，簡直苦不堪言。

凡事追求完美的處女座就是這樣。他們老是會看不慣對方的一些瑣碎小問題，像是擠牙膏擠得歪七扭八、衣服被單沒有收整齊、該歸位的東西沒歸位。這些或許只是生活習慣的小毛病，看在他眼裡卻是極度討厭的缺點。

　

你已經想好要不要跟戀人同居了嗎？其實無論同居與否，情人之間給予適當的空間，經常釋出關懷，合理分配共同支出的金錢，再偶爾來個小驚喜，感情也就能走得更長更遠喔！

　

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