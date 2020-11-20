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雙11生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60？

哪些星座曖昧時，會用很多肢體動作來傳達？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

當我們喜歡一個人的時候，言行舉止中總會不知不覺的透露出一些訊息。有的人喜歡侃侃而談，分享生活樂趣；有的人較為被動，寧願選擇默默守候。另外還有些人，則喜歡用肢體動作來傳達情意，哪些星座的人屬於這種類型呢？馬上跟著科技紫微網一起來看看！

　

射手座

射手座充滿熱情，喜歡結交朋友，更不吝於表達喜歡之情。在肢體動作上，他們總是不避諱的傳遞各種關懷與情意，舉凡：在對方失意的時候來個大大擁抱，或是在對方贏得一場遊戲勝利的時候來個High Five，更別說捏臉頰或是各種小搗蛋了，那可說是對喜歡的人才會有的「福利」喔！

　

雙子座

雙子座幽默風趣，他們喜歡輕鬆自在的相處模式，也特別愛逗弄他們喜歡的人。雙子尤其喜歡用言語刺激對方，你來我往的開開玩笑，而在玩笑中打打鬧鬧也是常有的事。雖然他們的大動作多，但是暖心小舉動也不少，像是過馬路怕對方危險會牽著手……大小肢體動作可頻繁著呢！

　

天蠍座

主控慾強的天蠍座，要他們主動示愛還蠻難的，但是他們又克制不了自己喜歡一個人時的情愫。這時候，他們會使出各種讓對方「有點感覺但又不太確定是不是被喜歡」的隱蔽式肢體動作，像是：騎車會幫對方戴好安全帽、為了安全起見要求環抱、累了就靠在他身上……基於各種關心理由所做出的小動作很不少呢。

　

無論這些肢體動作是否出於有意或是無意，都顯示他們對對方的喜愛之情喔！既然他們都出招了，想接招的你可不要輕易錯過唷！

　

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哪些星座曖昧時，會用很多肢體動作來傳達？

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