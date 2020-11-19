哪些命格最顧名聲，要留些好的給人探聽？

【文‧科技紫微網】

莎士比亞曾說「無瑕的名譽是世間最純粹的珍寶」，名譽就像一個無形的勳章，一旦損傷卻很難修復。有些人並不特別在意，有些人可是相當在乎，認為一定要留下好的名聲給人探聽。科技紫微網這就帶大家來瞧瞧，誰把名譽看得比生命還重要？

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太陰

合作型的太陰要求完美，很怕被別人發現自己不好的一面，只要被挑出一點錯誤，就馬上落入煩惱的深淵。過度在意其他人的目光，希望在每個人心裡都留下好印象、好名聲，做起事來戰戰兢兢，卻也畏首畏尾。

追根究柢，還是因為太陰謙遜、缺乏自信的本質，由衷欣賞別人的長處，下意識認為自己比不上其他人所致。但是缺點同樣也是優點，誠懇的太陰，易取得人和之福，不會大起大落，是好是壞，端看所處環境來決定。

天梁

與太陰同為合作型的天梁，本身就像個熱心服務的里長伯，閒不下來，忙進忙出，凡事都攬在自己身上，即使「 做到流汗，嫌到流涎」天梁一樣會認真投入，偶爾自嘲一下，轉念思考，又繼續投入公共事務中。

在天梁的眼中，個人名譽事小，團體的名譽不能馬虎，必要時，親上火線闢謠都沒問題，只要團體的名聲顧好，大家都能與有榮焉，共同沾光，天梁自己也能獲得成就感，果然是很重視群眾的「蔭星」啊！

紫微

身為帝王之星，紫微有著天生的領導慾，以及對於權力的渴求。維護名譽，是為了鞏固地位而使出的手段之一。當紫微位居高位，求才若渴，自然需要好名聲，吸引人才慕名而來，為他出謀劃策，攻城掠地。

那麼還在蟄伏的紫微呢？名譽當然也是重要的籌碼，要越爬越高，就不能缺少各路勢力的陪襯。紫微會努力在大人物面前露臉，讓自己處處留下好名聲，獲得賞識、破格拔擢的機會就比其他命格多得多。

天相

天相對於個人形象維護，有著相當程度的執著，盡力讓自己時時刻刻保持冷靜，希望被視為臨危不亂的可靠角色。因此，就算再怎麼忙碌，抑或遇上重大變故，也會及時整理心情，展現優雅的一面。

與紫微同為領導型的天相，同樣認為保護名譽需要靠時間累積，只不過天相溫和得多，比起紫微想在強勢的人面前證明自己，天相偏好在平輩或晚輩面前維持名聲，屬於天生的中堅人才。

身處網路時代，凡走過必留下痕跡，誰都無法預料，以往的一句玩笑話，會成為日後的絆腳石。想要維持好名聲，謹言慎行仍是首要之策，留些好事給人探聽，也為自己留後路。

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