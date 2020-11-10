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心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

聯合新聞網 / 綜合報導
天生我材必有用，任何人可能擁有令人稱羨的特質。圖片來源／ingimage
天生我材必有用，任何人可能擁有令人稱羨的特質。圖片來源／ingimage

或許你對自己並非那麼滿意，但天生我材必有用，你仍很可能擁有令人稱羨的特質。日本網站「yummy!」近日就分享一則心理測驗，可以看出你在別人眼中，有甚麼特點是被人羨慕的。

問題：眼前有一個神祕的箱子，請問裡頭會有甚麼東西？

A 老照片

B 滿滿的花瓣

C 好吃的點心

D 什麼都沒有

假設眼前有個空箱子，你認為裡面會裝什麼呢？圖擷取自yummy!
假設眼前有個空箱子，你認為裡面會裝什麼呢？圖擷取自yummy!

選擇A老照片的你，令人稱羨的特質是能冷靜看待事物。你總是能仔細的觀察、分析狀況，替陷入困局中的人們解圍，親切的性格讓你總是能打動周圍的大家。旁人會覺得只要與你相處，那麼再怎麼樣的困難，都能夠迎刃而解，進而造就團隊和樂的氛圍。

選擇B滿滿花瓣的你，令人稱羨的特質是為人和善。你是個非常堅守原則、重視義理的人，同時你也相當重視團隊的和諧，會主動去關心在團隊中落單的成員，為對方加油打氣，因此容易獲得眾人的支持。旁人越是了解你，對你的認同也會越深。

選擇C好吃點心的你，令人稱羨的特質是善於正向思考。你是個腦筋靈活，點子很多的人。對於迎面而來的挑戰毫不畏懼，你總是保持著旺盛的士氣，連帶將這種心情感染周圍的大家，使眾人能攜手一同度過難關。只要注視著你，就能感受到活力充沛，這就是你的魅力所在。

選擇D箱子裡什麼都沒有的你，令人稱羨的特質是人格高尚。你是個正義感強烈的人，對任何事情都會全心全意地面對。在群體之中，你毫無疑問是支撐起一切的主要角色，能平衡有所缺失的成員，一肩挑起重擔，往更遠方的目標繼續邁進。

心理測驗 日本

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