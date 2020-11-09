唐綺陽星座運勢週報：雙魚有年長桃花 處女越低調越好

你有沒有過一種經驗，在你期待已久的旅程當天，卻下了如同颱風的大雨，所有戶外行程都泡湯了。當你對中獎不抱期待時，幸運女神卻站在你身邊。人生就是如此難以預測，沒到最後一刻不知結果為何。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底前會有什麼好消息？

2020-11-06 14:05