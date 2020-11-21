每日星座運勢／處女看專業書籍助工作 異性緣超級好

2020-11-21

牡羊座

過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

整體運：★★★★☆

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★☆☆

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

財運：★★★★★

動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：正南方向

金牛座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

事業運：★★★☆☆

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

財運：★★★★☆

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

雙子座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

事業運：★★★☆☆

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

財運：★★★★☆

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

獅子座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

事業運：★★★☆☆

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

財運：★★☆☆☆

花錢如流水，不懂得節省。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：東北方向

處女座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。

財運：★★★☆☆

謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

財運：★★★★☆

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00淺海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

財運：★★☆☆☆

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：西北方向

射手座

積善可得福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：正南方向

摩羯座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

事業運：★★★☆☆

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

財運：★★☆☆☆

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00鉑金灰

開運方位：東南方向

水瓶座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00艷棗紅

開運方位：西北方向

雙魚座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕

開運方位：東北方向





