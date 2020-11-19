每日星座運勢／牡羊好企劃易得支持 適合規劃財務

2020-11-19

牡羊座

借助好運勢，解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

金牛座

內心溫暖，易得親人支持。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00檸檬綠

開運方位：正東方向

雙子座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

事業運：★★★☆☆

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，當得財順利時，要特別小心麻煩尾隨其後。今日宜裝窮，有錢最好別露白。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00大理石灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

獅子座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：正西方向

處女座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00翡翠綠

開運方位：正西方向

天秤座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00鈦晶金

開運方位：西南方向

天蠍座

有利推行新計劃，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

射手座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00夕陽橙

開運方位：西南方向

摩羯座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

財運：★★☆☆☆

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

財運：★★★★☆

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

雙魚座

不習慣不代表無助益。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕跟不上進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注的話題以增進感情。

事業運：★★☆☆☆

業務繁忙，有逃避心理，想把燙手山芋推給別人，小心偷懶推諉不成反被人坑。

財運：★☆☆☆☆

財運不順，滿腦子想著錢，可是錢偏偏在今日與你無緣，切勿做白日夢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00可可棕

開運方位：西南方向





