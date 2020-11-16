每日星座運勢／巨蟹付出收穫成正比 可獲上級認可
2020-11-16
牡羊座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
事業運：★★★☆☆
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
財運：★★★★☆
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00薰衣草紫
開運方位：正南方向
金牛座
今天頭腦敏銳，做事條理分明。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！
事業運：★★★★☆
工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。
財運：★★★☆☆
有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠
開運方位：西北方向
雙子座
說出去的話很難收回。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。
愛情運：★★☆☆☆
今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。
事業運：★★★★☆
好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
財運：★★☆☆☆
賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00辣椒紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
貴在堅持。
整體運：★★★★☆
單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。
愛情運：★★★☆☆
戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。
財運：★★★★☆
對金錢極為敏銳，有利投資。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠
開運方位：東南方向
獅子座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。
事業運：★★★☆☆
承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。
財運：★★☆☆☆
財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
處女座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
事業運：★★★★☆
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
財運：★★☆☆☆
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00青金石藍
開運方位：正北方向
天秤座
學習積極性很強。
整體運：★★★☆☆
因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！
財運：★★★☆☆
把握好大方向，穩中求進步。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-07:00金桔綠
開運方位：正南方向
天蠍座
做好自己的事，少管閒事。
整體運：★★☆☆☆
在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！
財運：★★★☆☆
花錢相當隨興，多用在享受、玩樂、旅遊上。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀
開運方位：正東方向
射手座
避免受不良因素的影響。
整體運：★★☆☆☆
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。
事業運：★★★☆☆
會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。
財運：★★☆☆☆
求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00臘梅白
開運方位：東南方向
摩羯座
精神良好，活力充沛。
整體運：★★★★★
今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！
愛情運：★★★★☆
單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。
事業運：★★★★☆
面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！
財運：★★★★☆
適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00白鋼銀
開運方位：正北方向
水瓶座
狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。
愛情運：★★☆☆☆
另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！
財運：★☆☆☆☆
錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
雙魚座
能量的儲存要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，單身者與異性接觸互動的機會多。伴侶間即便偶有爭執，也能快速復合。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合扮演配合、聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！
財運：★★★★☆
適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得，需要費點心力與氣力。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠
開運方位：正北方向
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