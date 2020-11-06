鬼滅之刃角色星座大公開！炎柱不是獅子座 炭治郎不意外

動漫《鬼滅之刃》現在已經變成國小生與國中生都必看的經典動漫了，雖然原作已經完結，但電影版的上映讓它的聲勢再創高峰。

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」（日語：鬼滅の刃），是日本漫畫家「吾峠呼世晴」所創作的奇幻漫畫作品，描述主角「竈門炭治郎」為了尋求讓被變成鬼的妹妹「禰豆子」復原的方法，進而踏上斬鬼之旅。

劇場版《無限列車篇》上映 3 天全台票房破億

《鬼滅之刃》從 2016 年 2 月就已開始在《週刊少年Jump》連載，但直到前陣子由「幽浮桌」（ufotable）公司來製作、改編成動畫後大獲好評，才迅速爆紅。而同樣由「幽浮桌」製作的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於上週五（10/30）上映，週末各大影城都大排長龍，幾乎呈現滿場狀態！上映首週六單日的票房紀錄達到 1,115萬，為今年最高，超越《天能》的 1,026 萬。

《鬼滅之刃》的作者鱷魚老師「吾峠呼世晴」在設計人物時，也有認真的參考星座，現在就一起來看看這些角色的星座及特質吧！

竈門炭治郎（竈門 炭治郎／かまど たんじろう）

由於頭部堅硬、時常使出鐵頭功而被暱稱為「頭柱」的炭治郎，是 7 月 14 日出生的巨蟹座。他從小就很懂事，盡心盡責的照顧年幼弟妹，賣炭維生。他十分重視有情與親情，為了保護同伴也會發揮高度的關懷與意志力。富有同情心、熱心善良的他，是超級暖男代表。所以當妹妹禰豆子變成鬼之後，他也堅忍地踏上斬鬼之旅，學習水之呼吸，發誓要找到讓妹妹復原的方法。

圖源：《鬼滅之刃》劇照，其後亦同。

竈門禰豆子（竈門 禰豆子／かまど ねずこ）

禰豆子是 12 月 28 日出生的魔羯座。她在與其他家人一同被鬼襲擊時，因為傷口沾染鬼舞辻無慘的血液，於瀕死之際被變化成鬼，總是在危難時保護炭治郎，並與其他人一起戰鬥。她的耐力比其他人都來得強，即使變成鬼仍拒絕喝人血。她寧願咬著竹子都不願意吃人，也因此無法說話，但喜歡黏著哥哥炭治郎，無意中展現可愛的一面。

我妻善逸（我妻 善逸／あがつま ぜんいつ）

善逸是 9 月 3 日出生的處女座。他是雷之呼吸的使用者。他對自己極度沒有自信，常常說出自嘲的發言。擁有極佳聽覺，能分別出鬼和人類的聲音。極度恐懼時會陷入沉睡，並激發出強勁的實力。多愁善感的他，經常表現出杞人憂天又優柔寡斷的特質。但是，神經質的他也心思細膩，內心也討厭著不合理的事，有著一個無法踰矩的道德準則。

嘴平伊之助（嘴平 伊之助／はしびら いのすけ）

伊之助是與炭治郎同期的鬼殺隊士，獸之呼吸的使用者。是 4 月 22 日出生的金牛座。他經常戴著野豬頭套，頭套下其實是個美少年，性格極為好戰。因為在山林中成長而有著銳利的觸覺，能精確捕捉到尚未進入視野的對象之所在位置。他個性頑固又暴躁，有時會有莫名的堅持，但是認識久了就會明白他的善良。

富岡義勇（冨岡 義勇／とみおか ぎゆう）

「水柱」富岡義勇，使用水之呼吸，是 2 月 8 日出生的水瓶座。是沉著冷靜不苟言笑的黑髮青年，日輪刀刀根刻著「惡鬼滅殺」的字樣。在炭治郎被變成鬼的禰豆子襲擊時出現拯救，但在即將斬殺禰豆子時被炭治郎阻止。平常面無表情，但只要吃到自己最喜歡的鮭魚蘿蔔就會露出皮笑肉不笑的笑容。

胡蝶忍（胡蝶 しのぶ／こちょう しのぶ ）

她是鬼殺隊「蟲柱」，蟲之呼吸的使用者。是 2 月 24 日出生的雙魚座。她在鬼殺隊制服外披著蝶翅紋圖案的羽織，是其已故姐姐香奈惠的遺物。她腕力不夠，是唯一無法砍下鬼的腦袋的柱，相對的卻是個厲害的製毒師，以藤花為原料製造出各種毒殺招式，除此之外還經營名為「蝶屋敷」的醫療設施，因為精通藥學，所以負責治療受重傷的隊員。

煉獄杏壽郎（煉獄 杏寿郎／れんごく きょうじゅろう）

他是鬼殺隊「炎柱」，炎之呼吸的使用者。是 5 月 10 日出生的金牛座，在劇場版大顯身手。性格樂天，熱情如火，不太聽人說話，卻擁有出色的領導力和判斷力，在隊中是有如大哥般存在。擁有能夠在五節車廂中瞬間移動的速度、以及用技能的威力來緩和翻滾衝擊的實力。

宇髄天元（宇髄 天元／うずい てんげん）

他是鬼殺隊「音柱」，音之呼吸的使用者。原忍者，綽號「二刀流的宇髄天元」。是 10 月 31 日出生的天蠍座。他有很強的女人緣，擁有 3 位妻子，十分重感情又愛恨分明。身型壯碩，身體具有一定的抗毒性，可以利用肌肉強行使心臟停止，暫緩毒素的蔓延。

不死川實彌（不死川 実弥／しなずがわ さねみ）

鬼殺隊「風柱」，風之呼吸的使用者，是 11 月 29 日出生的射手座。他容易得罪人又不懂人情世故，沒耐性，做事也十分衝動。他身上有著許多傷痕，臉上的傷疤是和鬼化的母親搏鬥後留下的。性格粗暴，極度不認同人鬼共存。為保護在被鬼襲擊後唯一生還的弟弟玄彌不再受到鬼的傷害，故意對其冷漠，想讓他離開鬼殺隊，過上正常的生活。

時透無一郎（時透 無一郎／ときとう むいちろう）

時透無一郎是鬼殺隊「霞柱」，霞之呼吸的使用者。是 8 月 8 日出生的獅子座，握刀兩個月就當上「柱」的天才。留著黑色長髮面無表情的少年，為讓敵人無法預測他的下一步動作而故意穿著寬鬆的隊服。雖然總是在發呆，對於無關緊要的事情很快就會忘記，但卻也有著很大的脾氣，富有正義感。

悲鳴嶼行冥（悲鳴嶼 行冥／ひめじま ぎょうめい）

他是鬼殺隊「岩柱」，岩之呼吸的使用者，8 月 23 日出生的處女座。悲天憫人的他，同時也是實力當中最強的柱。是個打扮如僧侶風格的巨漢，僅僅是甩動手上的佛珠就能夠震撼周圍的人。他同時也是鬼殺隊中實力最強的頂尖者。

伊黑小芭內（伊黒 小芭内／いぐろ おばない ）

鬼殺隊「蛇柱」，蛇之呼吸的使用者。他是 9 月 15 日出生的處女座。他性格敏感嚴肅，體質特殊的他可以三天不吃不喝都沒問題。寵物是一條名為鏑丸的白色雄蛇，這條白蛇成為了小芭內唯一信賴的生物。

甘露寺蜜璃（甘露寺 蜜璃／かんろじ みつり）

她是鬼殺隊「戀柱」，戀之呼吸的使用者。她是 6 月 1 日出生的雙子座。一出生體質就異於常人，其肌肉密度是一般人類的八倍，只要使出全力，原本纖細的手臂肌肉就會隆起。她善於交際、反應靈敏，在鬼殺隊中人緣非常好。

(本文部分人物簡介來源於鬼滅之刃角色列表)

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