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心理測驗／昆蟲竄出是蟋蟀還是螞蟻？ 測出你現在煩惱什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
你有煩心的事情嗎？透過心理測驗，可知你正為何而困擾。圖片來源／ingimage
你有煩心的事情嗎？透過心理測驗，可知你正為何而困擾。圖片來源／ingimage

甚麼事情總是纏繞在心中，令你難以忽視的呢？日本網站「占TV」近日分享一則心理測驗，可以看出現在的你，正在為什麼事情煩心。

假如眼前突然跳出一隻大蟲子，你覺得會是什麼蟲？

A蟋蟀

B螞蟻

C蒼蠅

D毛毛蟲

選擇A蟋蟀的你，在意現在眼前的事。蟋蟀總是不斷跳來跳去，對於尚未解決的困擾，或者戀愛方面的問題之類，只要還有待辦事項擺在眼前，你就一刻不得安寧。而要是解決這些大大小小的問題，你的心情也會為之解放。你就是如此容易受到眼前事物，而影響心情好壞的類型。

選擇B螞蟻的你，在意未來發生的事。螞蟻總在為了將來奔波忙碌，不管是自己有興趣的娛樂，還是經濟、工作和感情事上的規劃，你總是既期待又怕受傷害。不過事情總得要一步一步來，慢慢腳踏實地向前，總會越來越接近目標的。而你成長的實感，也能讓自己更加放鬆一些。

選擇C蒼蠅的你，在意周邊發生的事。蒼蠅總會突然竄出，在身邊徘徊不去，正如周邊發生的那些事，好比流行的話題、大家的流言等等，總會讓你煩心不已。不如試著建立起自己的主見，對自己更有信心一些，才不會受到旁人所左右。

選擇D毛毛蟲的你，在意過去未忘懷的事。毛毛蟲是蝴蝶的前身，就像你仍對過去曾後悔、還不成熟時所犯下的錯，始終無法忘懷，不斷困擾著你的內心。不過一直糾結著過去，也是一種不成熟的表現，不如把眼光往前看，朝向羽化成蝶的未來。

心理測驗 日本

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